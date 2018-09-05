洛阳市入围全省首批促进科技与金融结合试点地区

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅、省金融办、省财政厅等多部门日前联合下发文件，我市在内的6个省辖市被列为首批河南省促进科技与金融结合试点地区。

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅、省金融办、省财政厅等多部门日前联合下发文件，我市在内的6个省辖市被列为首批河南省促进科技与金融结合试点地区。

全省共有11个省辖市、1个省直管县申报该试点。通过组织科技部和国家优秀试点地区科技金融专家论证遴选，我省确定了洛阳、开封、新乡、许昌、鹤壁和焦作等6个省辖市作为试点地区。

此次试点工作的基本原则为“省市协同推进、实现多方共赢发展、推广示范引领”。通过开展试点，完善全省科技金融政策体系，逐步形成财政资金为引导，银行信贷和创业投资等金融资本为支撑，民间投资为补充的科技投融资体系和科学高效的科技金融深度融合的体制机制。试点地区将根据试点实施方案，从创新科技投入方式、培育壮大科技创业投资、创新科技信贷产品及组织体系、拓宽科技创新发展的融资渠道、完善科技金融服务体系等方面开展先行先试。

近年，我市以构建现代创新体系为统领，以深化科技创新体制改革为抓手，创新方式方法，深化科技金融结合，形成了“1+11+N”的科技与金融结合政策体系。我市在全省率先出台普惠型科技创新券政策，率先设立中小企业贷款风险补偿资金池，科技信贷产品日益丰富，科技金融专营机构数量逐年增加，科技创业投资机构不断壮大，科技型企业“贷款难、融资难”逐步得到缓解，创新创业生态环境初步形成。(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣)