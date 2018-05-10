洛阳市政府召开党组（扩大）会议研究巡视整改工作

昨日上午，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组(扩大)会议，研究中央第一巡视组反馈意见市政府牵头整改事项推进工作，研究部署下一步整改工作。 昨日上午，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组(扩大)会议，研究中央第一巡视组反馈意见市政府牵头整改事项推进工作，研究部署下一步整改工作。 会议逐一听取了市发改委、市统计局、市政府金融办、市国资委、市扶贫办、市环保局等单位牵头整改事项落实情况汇报，对相关工作进行再部署。 会议强调，推进巡视整改是“四个意识”的试金石，也是检验“两个责任”的重要标尺。市政府班子成员要提高政治站位，切实增强政治自觉，带头深入学习、准确把握习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，自觉把做好问题整改作为政治试题严肃作答，作为政治责任牢牢扛起，作为政治任务坚决完成，以实际行动践行“两个坚决维护”。要压实责任，按照市委要求，对牵头整改事项进行再梳理、再盘点，坚决彻底整改到位。对推进缓慢的事项，各牵头责任人要深入剖析原因，对整改方案做到心中有数，及时协调解决有关问题。各牵头单位、责任单位要按照既定的整改方案和具体部署，倒排时间节点、狠抓责任落实、持之以恒发力，高标准、高质量完成整改任务，确保全部问题见底清零。要标本兼治，以巡视整改为契机，既聚焦“当下改”，集中解决巡视发现的突出问题，又着眼“长久立”，举一反三、延伸拓展，把整改工作和深化标本兼治有机结合起来。要着力建立健全长效机制，推动干部作风持续转变，推动政府效能持续提升，为推动党的建设高质量和经济发展高质量提供作风保障，努力向中央和省委、市委交出一份高质量的整改答卷。（洛阳日报记者 李梦龙）