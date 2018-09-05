洛阳市东升第三中学举办演讲活动迎接教师节

今日下午，为庆祝第34个教师节的来临，洛阳市东升第三中学举办了“不忘初心，牢记使命，立德树人”师德演讲比赛。

洛阳网讯 今日下午，为庆祝第34个教师节的来临，洛阳市东升第三中学举办了“不忘初心，牢记使命，立德树人”师德演讲比赛。

现场，该校十名老师声情并茂的为观众们讲述了一个个不忘初心、爱岗敬业的感人故事。有的老师从自己身边的教师楷模谈起，抒发自己受到的启发；有的老师从自己的教学经验谈起，分享自己在教学中的所感所悟；有的老师讲述了自己对教育事业的坚持，表达出对教育事业的满腔热血……

“能在这个特殊的节日里，参加此次演讲活动，了解到那么多同事为了教育事业在不断奋斗，更让我坚定自己的初心，要做一名合格的好老师。”参与此次演讲活动的该校教师李丽说。(记者 郭瑛 实习生 翟毅晓)