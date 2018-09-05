洛阳市气象局发布今年夏季气候影响评价

回顾今年夏天，哪些天气给你留下了深刻印象？是烈日当空，还是突袭的暴雨？今日下午，洛阳市气象局发布了《洛阳2018年夏季气候影响评价》(2018年6～8月)。从整体来看，今夏我市平均气温、平均日照时数较常年同期有所“上调”，平均降水量则较常年同期“下降”，高温、干旱、大风雷雨冰雹及暴雨洪涝均有“现身”，但总体气象灾害属于偏轻年份。

洛阳网讯 回顾今年夏天，哪些天气给你留下了深刻印象？是烈日当空，还是突袭的暴雨？今日下午，洛阳市气象局发布了《洛阳2018年夏季气候影响评价》(2018年6～8月)。从整体来看，今夏我市平均气温、平均日照时数较常年同期有所“上调”，平均降水量则较常年同期“下降”，高温、干旱、大风雷雨冰雹及暴雨洪涝均有“现身”，但总体气象灾害属于偏轻年份。

【气温：平均气温较常年同期偏高8月为全年平均气温最高月】

今年夏季，全市平均气温26.6℃，较常年同期偏高1.2℃，位居1961年以来同期第五高。各县(市)季平均气温为24.2℃(栾川)～27.9℃(偃师市)。

分月看，6月份全市平均气温25.6℃，较常年同期偏高0.6℃；7月份全市平均气温26.9℃，较常年同期偏高0.6℃；8月份全市平均气温27.1℃，较常年同期偏高2.2℃，位居1961年以来第三高。统计资料表明，历年7月是全年平均气温最高的月份，而今年夏季8月平均气温最高，实属罕见。

各县(市)季极端最高气温为35.3℃(栾川)～39.3℃(伊川)，除偃师出现在6月5日、栾川出现在7月25日外，其他县(市)均出现在6月13日。

1961～2018年夏季平均气温历年变化曲线（℃）

【降水量：平均降水量较常年同期偏少共出现10次较大范围降水过程】

今年夏季，全市平均降水量271.8毫米，较常年同期偏少17%，比去年同期偏少1%。

各县(市)季总降水量为185.1毫米(洛宁)～363.4毫米(孟津)，与常年同期相比，栾川显著偏少54%(为1961年以来同期第三低)，洛宁、汝阳偏少32%和34%，其他县(市)属于正常。

从分月看，6月全市平均偏多32%，7月略偏少7%，8月显著偏少58%(为1961年以来第六低)。

今年夏季共出现了10次较大范围降水过程。强降水时段主要集中在6月及7月上旬后期到7月中旬。夏季最大的一次降水过程出现在7月8至14日，过程降水量为13.7毫米(洛宁)～108.1毫米(汝阳)，全市平均67.3毫米。

全市单站一日最大降水量为62.6毫米，出现在6月26日孟津站。

1961～2018年夏季降水历年变化曲线（毫米）

【日照：平均日照时数较常年同期偏多36.3小时】

今年夏季，全市平均日照时数598.1小时，较常年同期偏多36.3小时，比去年同期偏少17.9小时，属于正常。

各县(市)季日照时数为474.2小时(伊川)～726.1小时(偃师)，与常年同期相比，日照异常度洛宁、偃师显著偏多，其他县(市)属于正常。各月日照时数均属正常。(记者 郭瑛)

1961～2018年夏季平均日照时数历年变化曲线（小时）