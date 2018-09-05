洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

嵩县人民检察院组织召开“保障千家万户舌尖上的安全 检察公益诉讼专项督查活动”座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2018-09-07 17:31

　　为深入贯彻党的十九大精神，助推“健康中国”战略，回应人民群众对美好生活新需求，进一步推进和深化检察公益诉讼工作，9月4日下午，嵩县人民检察院组织召开“保障千家万户舌尖上的安全 检察公益诉讼专项监督活动”座谈会。该院党组书记、检察长谢红叶，党组副书记、副检察长宋松伟，侦查监督局、公益诉讼检察组相关负责人及环保局、卫生局、盐业局、农业局、食药监局、工商局、质监局、教育局八个行政机关相关负责人参加座谈会。会议由党组副书记、副检察长宋松伟主持。

民行科科长李菡

　　座谈会上，该院民行科科长李菡宣读了《“保障千家万户舌尖上的安全 检察公益诉讼专项监督活动”实施方案》。

党组副书记、副检察长宋松伟

　　副检察长宋松伟指出，嵩县人民群众舌尖上的安全与与会单位有着密不可分的责任，希望各单位负责人对本次座谈会引起高度重视，认真落实各相关主体的行政执法责任，按要求申报此次活动固定联系人，开展自查自纠工作，回复台账，尽职履责。

党组书记、检察长谢红叶

　　检察长谢红叶强调，保障人民群众舌尖上的安全既是建设“健康中国”的民生工程、民心工程，也是新时代下检察工作保障人民权益的本职所在，希望各与会单位认真学习领会，抓好贯彻落实。并提出：要凝聚共识干，相关单位要提高认识，切实增强做好“保障千家万户舌尖上的安全”工作的责任感和使命感，守住人民“食品安全”的底线；要形成合力干，相关责任主体要加强联系配合，沟通协作，吃透方案，把握政策，各负其责，改变原有九龙治水各自为政的局面，借此次活动打好“组合拳”，形成“乘法”效应；要转变作风干，策马扬鞭，加大执法力度，公正执法，严厉打击，达到震慑效果。切实办理一批群众反映强烈、社会影响较大的案件，切实把民生工程做足做实；要建制依章干，相关单位要根据检察院方案要求再消化，再部署，形成制度规范，让固化于制为内化于心外化于行提供坚实保障，让健康嵩县的目标真正推进落地。

　　最后，各行政机关负责人根据方案要求，交流了在此次活动中各自履行的职责，表示会对照方案要求，建章立制，常态检查整治，推动纵深发展，守护人民群众舌尖上的安全。
[ 责任编辑：刘宝文]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·牙疼才去看牙？看牙科最良心科普！！
  • ·想要顺产应注意哪些不利因素呢？
  • ·痛风能吃海鲜吗？尿酸高就是痛风吗？
    		•
    别让你的狗找不到回家的路
    别让你的狗找不到回家的路
    别让你的狗找不到回家的路
        周三那天又下雨了，张迁觉得情况不妙：每逢下雨天，洛阳必有人丢狗！他是洛阳小动物保护协会流浪动物救助基...
  • ·老年轮滑队，上演速度与激情
  • ·秋游老君山 不妨这样玩
  • ·河南周边四省份 老人旅游优惠多
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 王某强涉黑犯罪集团部分犯罪嫌疑人公...
  • 王琰君调研督导“十一”前拟完工城建...
  • 伊河湿地美如画
  • 洛阳市特级名师卢伟琴：让孩子们一入...
  • 李亚在全市脱贫攻坚领导小组第六次会...
  • 新安县孙洼村：黄金叶添彩脱贫路
  • 壮心不已报国情——记中国科学院资深...
  • 洛阳市政府召开党组（扩大）会议研究...
  • 嵩县一家五名“教书郎” 坚守山村小学岗
  • 洛阳今天天气晴好 您不妨和家人出门...
    		•
    百姓呼声
    郑州牌照的车辆在洛阳能办理过户手续吗
    九都路东延长线何时开通公交？官方回复
    精彩图片
    电影《寻龙诀》里让人...
    82岁老人街头苦寻“救...
    洛阳78岁老太带瘫痪老...
    大唐洛阳热电公司：煤...
    精彩热帖

    隋唐荷花旗袍人像摄影

    迁徙的黑尾塍鹬

    秋之韵

    参观中国科学技术馆
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605