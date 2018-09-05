嵩县人民检察院组织召开“保障千家万户舌尖上的安全 检察公益诉讼专项督查活动”座谈会

为深入贯彻党的十九大精神，助推“健康中国”战略，回应人民群众对美好生活新需求，进一步推进和深化检察公益诉讼工作，9月4日下午，嵩县人民检察院组织召开“保障千家万户舌尖上的安全，检察公益诉讼专项监督活动”座谈会。

为深入贯彻党的十九大精神，助推“健康中国”战略，回应人民群众对美好生活新需求，进一步推进和深化检察公益诉讼工作，9月4日下午，嵩县人民检察院组织召开“保障千家万户舌尖上的安全 检察公益诉讼专项监督活动”座谈会。该院党组书记、检察长谢红叶，党组副书记、副检察长宋松伟，侦查监督局、公益诉讼检察组相关负责人及环保局、卫生局、盐业局、农业局、食药监局、工商局、质监局、教育局八个行政机关相关负责人参加座谈会。会议由党组副书记、副检察长宋松伟主持。

民行科科长李菡

座谈会上，该院民行科科长李菡宣读了《“保障千家万户舌尖上的安全 检察公益诉讼专项监督活动”实施方案》。

党组副书记、副检察长宋松伟

副检察长宋松伟指出，嵩县人民群众舌尖上的安全与与会单位有着密不可分的责任，希望各单位负责人对本次座谈会引起高度重视，认真落实各相关主体的行政执法责任，按要求申报此次活动固定联系人，开展自查自纠工作，回复台账，尽职履责。

党组书记、检察长谢红叶

检察长谢红叶强调，保障人民群众舌尖上的安全既是建设“健康中国”的民生工程、民心工程，也是新时代下检察工作保障人民权益的本职所在，希望各与会单位认真学习领会，抓好贯彻落实。并提出：要凝聚共识干，相关单位要提高认识，切实增强做好“保障千家万户舌尖上的安全”工作的责任感和使命感，守住人民“食品安全”的底线；要形成合力干，相关责任主体要加强联系配合，沟通协作，吃透方案，把握政策，各负其责，改变原有九龙治水各自为政的局面，借此次活动打好“组合拳”，形成“乘法”效应；要转变作风干，策马扬鞭，加大执法力度，公正执法，严厉打击，达到震慑效果。切实办理一批群众反映强烈、社会影响较大的案件，切实把民生工程做足做实；要建制依章干，相关单位要根据检察院方案要求再消化，再部署，形成制度规范，让固化于制为内化于心外化于行提供坚实保障，让健康嵩县的目标真正推进落地。

最后，各行政机关负责人根据方案要求，交流了在此次活动中各自履行的职责，表示会对照方案要求，建章立制，常态检查整治，推动纵深发展，守护人民群众舌尖上的安全。