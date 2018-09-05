洛阳今日最高气温30℃ 风大最好不要在室外晾晒衣物

今天全区晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级到7级，气温17℃到30℃；明天全区晴天间多云，偏北风4级，气温16℃到31℃。

蓝天白云，秋高气爽

经过一场秋雨的洗礼，昨天碧空如洗、白云舒展，让人忍不住抬头仰望。

秋高气爽，阳光下的木槿开得娇艳，三五成群的老人悠闲地在湖边欣赏秋色。一个朋友兴奋地说，这么好的天，从头到脚都是快乐的。

今天能否继续昨天的好天气呢？市气象台预计，今天全区晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级到7级，气温17℃到30℃；明天全区晴天间多云，偏北风4级，气温16℃到31℃。今天虽然以晴为主，但受冷空气影响，风可能较大，您最好不要在室外晾晒衣物，以免衣物被风刮跑。

尽管这样的时节让人感到惬意，但由于天气变化大，容易患上与气象有关的疾病，就是所谓的气象病。气象病是由天气原因造成的疾病的统称，即由气温、空气湿度、气压反常，紫外线过多或不足等，引起的人体生理和心理失调，或身体直接受损。

木槿开得正艳

当下，哪些气象病需要引起大家注意呢？首先是温差大导致的气象过敏症。与夏季相比，秋季的气温与湿度有所下降，气压则有所升高，这势必影响人体细胞的摄氧量。对于一部分人来说，失眠、头痛等气象过敏症就是人体适应天气变化的反应。

天气剧烈变化时会引发牙痛。据分析，当冷锋过境或在冷气团控制下时，牙周炎容易发作，刮风天气也容易发作。此外，牙髓炎发作也多在寒冷的时节。

空气干燥还容易引发口角炎。干冷的空气常使口唇、口角周围皮肤黏膜干裂，周围的病菌乘虚而入造成感染，进而引发口角炎。如果经常用舌头去舔，更容易使口角干裂。此外，哮喘、闭汗等气象病也容易在这个时节发作。

要想预防气象病，您在饮食方面应多加注意，多吃一些润燥的食物，同时坚持锻炼身体，增强自身的免疫力，还有就是改善家居环境，多开窗通风，避开过敏原，如戴上口罩、远离宠物等。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖 文/图）