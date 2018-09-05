九旬老太推轮椅出门迷了路 民警跑四个小区帮她找到家

昨日，洛龙派出所民警给记者说了一件事儿：一位年近90岁的老太太推着轮椅站在慢车道与快车道之间，一名路人把她引到路边，我们问老人家住哪儿，她说不清楚，我们只好到周边小区挨个询问，问了4个小区才找到老人的家。

昨日，洛龙派出所民警给记者说了一件事儿：一位年近90岁的老太太推着轮椅站在慢车道与快车道之间，一名路人把她引到路边，我们问老人家住哪儿，她说不清楚，我们只好到周边小区挨个询问，问了4个小区才找到老人的家。

9月5日下午，洛龙派出所民警付伟接到报警称，在政和路与金城寨街交叉口附近，有一位老太太推着轮椅在慢车道与快车道上之间站着，比较危险。付伟与同事到达现场时，报警人赵先生已让老人坐上轮椅并且把老人推到了路边。

付伟询问老人的个人信息，老人支支吾吾说不清，只说自己住在17楼。老人身上没带手机，不过民警在老人的轮椅上找到一张附近超市的购物小票，因此推断老人应该住在附近某小区。于是，付伟推着老人来到亚威卓越国际广场小区，保安摇头说不认识老人。

付伟等人又先后来到长城花苑小区和民馨园小区，依然没打听到老人家住哪儿。“附近只剩下银润中央广场小区，我们在那里终于有所收获。”付伟说，该小区保安说老人正是住在该小区，她家人正到处找她。随后，老人的儿媳妇刘女士赶来。

刘女士说，她把老人推到楼下玩儿，没想到老人独自跑出去。老人平安到家，刘女士向付伟等人连连道谢。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 易红峡）