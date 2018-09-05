这仨男子胆真大 酒后袭警被刑拘

近日，记者从洛龙派出所得知一件事儿：三名男子酒后辱骂、殴打民警，致其不同程度受伤，目前，三名男子已被警方刑拘。

近日，记者从洛龙派出所得知一件事儿：三名男子酒后辱骂、殴打民警，致其不同程度受伤，目前，三名男子已被警方刑拘。

8月29日16时许，洛龙派出所民警接到金城寨街某酒店员工报警称，有人在酒店内打架。民警到场得知，当天，男子王某为给儿子庆生请了多名朋友到场。席间，几名朋友酒后因琐事发生冲突，砸坏酒店的餐桌、餐具等。酒店方要求赔偿，王某一方以价格太高为由拒绝。

民警现场调解时，王某的朋友赵某发现民警胸前的执法记录仪正在录像，拎了把椅子便冲了过来，要求民警关闭执法记录仪。民警依法告知后，赵某竟仍不依不饶，还推搡民警，赵某的朋友周某、杨某见状也开始对民警进行辱骂、殴打，致使三名民警不同程度受伤。迫于情况需要，民警使用了警用辣椒喷剂，这才控制住对方。

随后，增援民警赶来将这三名男子带走调查。赵某、周某和杨某对其违法犯罪行为供认不讳。目前他们因涉嫌妨碍公务被警方依法刑事拘留。

此案正在进一步调查。（洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 高国强）