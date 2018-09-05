洛阳78岁老太带瘫痪老伴儿遛弯儿18年

昨日傍晚，云淡风轻，涧西区尤东村78岁的张素敏老人开始准备软垫、轮椅，要带老伴儿尤振宝到村子里面看一看。对于身高1.5米的张素敏老人来说，把老伴儿从床上抱到轮椅上并不容易，但自从2001年老伴儿瘫痪至今，她坚持带老伴儿外出遛弯儿，交通工具也从最初的农用架子车到脚踏三轮车、电动三轮车变成了轮椅。

张素敏推着老伴儿外出散心

昨日傍晚，云淡风轻，涧西区尤东村78岁的张素敏老人开始准备软垫、轮椅，要带老伴儿尤振宝到村子里面看一看。对于身高1.5米的张素敏老人来说，把老伴儿从床上抱到轮椅上并不容易，但自从2001年老伴儿瘫痪至今，她坚持带老伴儿外出遛弯儿，交通工具也从最初的农用架子车到脚踏三轮车、电动三轮车变成了轮椅。

无微不至，她照顾瘫痪老伴儿18年

来到张素敏家时，她左手给老伴儿摇着扇子，右手给他捶腰。“在床上躺久了，不舒服，我给他捶捶。”张素敏笑着说。

尤振宝2001年突发脑溢血之后就失语瘫痪在床，他一有什么需求，张素敏总能第一时间发现。比如，他把手往腰那儿一放就表示腰又疼了，发出“啊啊”声就表示想出去转转了……

虽然久病在床，但尤振宝老人皮肤干净、气色红润，身上没有褥疮，房间里也没有异味。夏天热了，张素敏每天给他擦身子，隔几天就给他刮刮胡子。为了让老伴儿舒服些，她只在冬季才会给他用成人纸尿裤，其他季节都用尿垫，有时候一天要洗上七八次。为了方便清洗老伴儿紧攥着的右手，她找来一个圆润的核桃让他攥着。为了让老伴儿吃得放心，她自制流食，把菜和肉都剁得十分细碎。

“平时基本上都是我一个人照顾，我不想让孩子们多操心，别人照顾我也不放心。”张素敏说。

带他散心，交通工具换了又换

张素敏回忆说，老伴儿刚生病时，经常偷偷抹眼泪。看着愁容满面的老伴儿，她心想：“他不能动，但我还能动，我可以带他出去。”

于是，她找来家里干农活用的架子车，常常拉着老伴儿出去遛弯儿散心，村里哪儿人多就往哪儿去，让他见见之前的老伙计们。“老伴儿年轻时挺吃苦，老了又得了这个病，得让他舒服点儿。”她说。

考虑到老伴儿躺着视野受限，张素敏后来就花300元买来一辆二手的脚踏三轮车，带着他出去转。蹬三轮车比拉架子车省劲多了，老两口的活动范围也更大了，上海市场、谷水街都留下了她和老伴儿的身影。

岁月不饶人，后来蹬三轮车让张素敏感到吃力，于是她攒钱换了一辆电动三轮车。由于老伴儿无法控制身体，她还给车子两边加装了栏杆，前面加了一块软垫。“他这样坐着，我就不怕他翻出来了。”她说。

后来，尤振宝的身体控制能力越来越差，坐在加装了栏杆的三轮车上还常常东倒西歪，于是，家里的电动三轮车换成了轮椅。虽然遛弯儿走不远了，但在张素敏看来，只要能带老伴儿出去转转就能让他感觉舒服些。

村民点赞：“要不是她，老尤可活不到今天”

身高1.5米的张素敏把轮椅推到床前，把老伴儿扶起后让他的左手搂着她的脖子，用她的右腿托着他的双腿，然后双手搂住他的腰把他抱到轮椅上。

为了防止老伴儿从轮椅上滑下来，张素敏先用绳子把他的双脚固定在踏板上，再用围巾把他的腿部固定好，之后推着轮椅向门外走去。此时，轮椅上的尤振宝脸上露出了开心的笑容。

“只要我还能动，就要带他出去转。”带着这个简单的想法，张素敏18年如一日带着老伴儿外出遛弯儿，无论交通工具如何改变，不变的是老两口之间的感情。

提起张素敏，不少村民都夸她。村民刘志敏说：“她这个人对得起好媳妇、好妻子、好婆婆这3个词，要不是她，老尤可活不到今天。”（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图）