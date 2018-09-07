周王城天子驾六博物馆位于洛阳市周王城广场，是依托21世纪重大考古发现“天子驾六”大型车马陪葬坑，原址原状陈列展示的遗址型博物馆。

周王城天子驾六博物馆外景

开栏语

藏品众多、内涵丰富——一座座博物馆代表着不同时期的文化印记，每一座博物馆都是这座城市的璀璨明珠，彰显着河洛文化的魅力，让人感受到浓厚的文化气息。

近年，我市博物馆事业蓬勃发展。目前，全市已建成开放各类博物馆68个，其中国有博物馆19个、非国有博物馆49个，博物馆数量、种类和发展速度均居河南首位。

即日起，本报开设《打造“博物馆之都”进行时》摄影专栏，用镜头带您走进洛阳的各个博物馆，让您更加直观地感受辉煌的河洛文明，深层次地认识和了解洛阳。

周王城天子驾六博物馆位于洛阳市周王城广场，是依托21世纪重大考古发现“天子驾六”大型车马陪葬坑，原址原状陈列展示的遗址型博物馆。