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旧衣服藏进5万现金 女儿不知情当废品扔了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-09-07 09:38

　　李仁伟和患病的妻子张群枝

　　家住高新区丰李镇尹屯村52岁的李仁伟这几天十分郁闷，因为他藏在旧衣服里、用来给妻子看病的5万元救命钱被不知情的女儿当成垃圾扔了，而他一天后才发现，于是一家人连夜翻垃圾箱，甚至追到垃圾焚烧发电厂寻找，但这笔钱至今没有下落。

　　藏在旧衣服里的5万元被当成垃圾扔了

　　8月中旬，为了给妻子看病，李仁伟从镇上银行取了5万元现金备用，一沓钱1万元，共5沓。当时银行工作人员看到他取钱金额较大，还给他提供了手提袋装起来。

　　回家后，李仁伟把这笔钱连同手提袋一起藏在主卧室床下的一包旧衣服里，这包旧衣服被装入一个白色旧编织袋里。因妻子看病暂未用上这笔钱，加上他平时较忙，就未再把钱存入银行。

　　9月4日11时许，李仁伟的女儿在家打扫卫生，看到主卧室床下有包旧衣服，以为没用，就没打开细看，连同别的垃圾装进一个蓝色大塑料袋里，扔到了距家约50米的垃圾箱里。5日17时许，李仁伟修东西找螺丝刀，趴床下一看才发现那包旧衣服没了，顿时惊出一身冷汗，追问女儿才得知扔了，于是他开始连夜寻找。

这个垃圾箱就是李仁伟的女儿误扔5万元现金的地方

　　旧衣服或已被运至垃圾焚烧发电厂

　　李仁伟及其家人先去附近的垃圾箱翻找，一无所获，接着联系了负责清运村内垃圾的李师傅。李师傅回忆，当天自己清运垃圾时，刚好遇到李仁伟的女儿来倒垃圾，他当时把整个垃圾箱里的垃圾装车运到位于贠庄的丰李垃圾中转站一号站。

　　当李仁伟追到垃圾中转站后，工作人员称5日8时许，该垃圾中转站压缩箱里的生活垃圾堆满后，他们就联系了专用车，将压缩后的垃圾运到高新区辛店镇西沙坡村的垃圾焚烧发电厂进行处理。

　　由于垃圾焚烧发电厂不对外开放，5日晚，李仁伟只好报警求助。在高新派出所民警协助下，李仁伟和家人进入该厂。该厂中央控制室的工作人员称，每天全市有上万吨生活垃圾运抵这里，这些垃圾会先在一个巨大的垃圾池中停留3至5天，随后才进行焚烧。“垃圾池内不能进人，如果李先生丢失的5万元确定被运到了这里，我们会安排器械协助寻找，但估计翻找起来有相当难度，一般器械的铁爪一次便能勾起七八吨垃圾。”工作人员说。

　　昨日上午，记者随李仁伟再次来到该垃圾焚烧发电厂，工作人员称已记下他的电话，一旦发现目标会及时联系他。

　　他做梦都梦到，5万元救命钱失而复得

　　李仁伟和妻子张群枝都是建筑小工，今年5月，夫妻俩在贠庄村给人盖房子时，张群枝不慎从梯子上跌落，造成胸部脊髓损伤。张群枝看病已花费十几万元，这些钱大部分都是李仁伟东拼西凑来的。

　　眼下，张群枝的伤情逐渐稳定，但接下来的治疗及康复费用也不是小数目。这5万元钱虽然是全家仅剩的钱，但他要优先保证妻子的治疗。让李仁伟发愁的是，家里还有两个尚未出嫁的女儿和一个正读大学的儿子。“为了不耽搁给孩子他妈看病，8月底儿子开学时需要交4500元学费，我只给他拿了500元，剩下的4000元让他自己想办法。”李仁伟说。

　　现在家里仅剩的5万元丢了，妻子的治疗费用、儿子的上学花销、家里的日常开支一下子全没了着落。昨日上午，在接受记者采访时，李仁伟多次低头叹气：“昨晚做梦我都梦见我的5万元找到了，高兴得直笑，醒来心里却更堵得慌……”（洛阳晚报记者 山军伟 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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