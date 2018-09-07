它有妖娆艳丽的花朵，针状花瓣浓烈似火；它有神秘唯美的名字，彼岸花、曼珠沙华……最近，这种绽放在我市一些道路绿化带及公园里的花，成了市民微信朋友圈和微博里晒照的主角，大家欣喜地称自己找到了彼岸花。

花开时，不见叶

核心提示

它有妖娆艳丽的花朵，针状花瓣浓烈似火；它有神秘唯美的名字，彼岸花、曼珠沙华……最近，这种绽放在我市一些道路绿化带及公园里的花，成了市民微信朋友圈和微博里晒照的主角，大家欣喜地称自己找到了彼岸花。

这到底是啥花？专家说，它的学名有点土，叫红花石蒜。

花叶不相见，得名彼岸花

昨日，记者咨询了市绿化管理中心、王城公园及隋唐城遗址植物园的多名植物专家，得知我市已种植红花石蒜多年，有些公园已种植了十几年。

这种花最近为何在大家的微信朋友圈和微博走红？“大概是因为近年来红花石蒜经常出现在电影和电视剧中，比如电影《寻龙诀》等，因被叫做彼岸花、曼珠沙华，便增添了几分神秘色彩。”家住西工区的林国翀(chōng)，是名资深的石蒜爱好者，他家中收集了中国石蒜、长筒石蒜、稻草石蒜等多个石蒜品种。

林国翀说，在所有的石蒜中，只有红花石蒜叫彼岸花。一些植物类书籍介绍彼岸花：花开时，不见叶；长叶时，又不见花。花叶一生不相见，就像相隔遥远的彼岸。不过，所有的石蒜都有这个特点。

花开四面

石蒜种类多，与百合是“近亲”

河科大林学院林学系博士朱文琰说，石蒜的品种有很多，虽然每种花期都不长，但一个个品种接力，花期可从7月持续到9月底10月初。

“石蒜的颜色也是丰富多彩，有白色、红色、黄色、粉色、浅紫色等。石蒜的根和茎与百合很相似，从植物进化和亲缘关系的角度来说，可以说是百合的‘近亲’。”朱文琰说。

红花石蒜妖娆艳丽

花无毒，食用鳞茎和花球会引起中毒

网传红花石蒜含毒，隋唐城遗址植物园高级工程师沈改霞说，这种植物有毒的部分是埋在地下的鳞茎和花球，误食后会引起中毒，轻者呕吐、腹泻，重者可能导致中枢神经系统麻痹，有生命危险。不过，红花石蒜的花是没有毒的，大家可以放心观赏。

朱文琰说，与很多植物相似，红花石蒜也是净化空气的“高手”。（洛阳晚报记者 李雨璐/文 张怡熙/图）