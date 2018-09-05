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孟津5名涉恶犯罪嫌疑人受审
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-09-07 09:08

　　近日，孟津县人民法院公开开庭审理一起涉恶犯罪案件。

　　2016年9月前后，被告人李某、马某驾车到洛阳某科技有限公司工地，采取言语威胁、锁门等方式阻挠工地施工。随后，李某、王某、靳某等人又到该工地强行要求承包工程，某科技有限公司负责人被迫同意让李某承包工地的土方工程、向工地供应施工材料，交易额共9.6万余元，李某从中非法获利并导致该公司损失9万余元。

　　2016年9月至2017年9月期间，被告人李某以“地面附属物赔偿”“帮忙打招呼”“未经同意使用水电”为由，向某科技有限公司艾某某索要现金1.3万元。

　　2017年10月1日至2017年10月30日，被告人李某、王某、靳某某、马某等人多次到洛阳某建材市场施工工地，采取言语威胁、堵路、拦住工人施工等方式阻止工地施工，强行向负责人冀某某夫妇要求承包工地工程，导致工期延误，给企业造成2万元损失。

　　公诉机关认为，被告人李某纠集王某、靳某、靳某某、马某扰乱当地经济秩序，属于恶势力犯罪团伙。犯罪事实清楚，证据确凿、充分，应当以寻衅滋事、强迫交易罪追究刑事责任。

　　庭审中，控辩双方在审判长主持下，围绕指控事实开展举证、质证、辩论，并对案件事实、证据、法律适用及量刑充分发表意见，5名被告人分别作了最后陈述，均表示认罪悔罪。部分人大代表、政协委员、新闻记者、被告人近亲属、各乡镇代表及群众200余人旁听了庭审。

　　庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 韩晓君）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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