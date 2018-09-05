北京科技大学在洛阳设立研究机构

“这款振腹医疗机械手能代替医生给病人做腹部按摩，大大减少医生工作量……”日前，在新安县洛新产业集聚区，洛阳北科智能研究院有限公司(简称“洛阳北科研究院”)总经理殷玉祥正在向集聚区企业负责人推介来自北京科技大学的创新成果。

“这款振腹医疗机械手能代替医生给病人做腹部按摩，大大减少医生工作量……”日前，在新安县洛新产业集聚区，洛阳北科智能研究院有限公司(简称“洛阳北科研究院”)总经理殷玉祥正在向集聚区企业负责人推介来自北京科技大学的创新成果。

殷玉祥是北京科技大学副教授，今年以来，在受聘为公司总经理后，殷玉祥成了半个“洛阳人”。“两个月才回北京一趟，这里更像是我的家。”殷玉祥说。

洛阳北科研究院是由北京科大王志良团队主导创立的智能技术研究机构。王志良是北京科大首席教授、中国智慧城市产业联盟副理事长、北京市物联网产业规划首席科学家，在相关领域学术造诣深厚。

洛阳北科研究院以北京科大、北京物联网学会为技术依托，设智能装备、物联电子、机器人与服务型制造、新材料智能应用、大数据与智能服务、智慧教育六个研究所，现有教授、副教授、研究员10人，硕士、博士研究生23人，专注于智能产品在我市的研发与产业化。

洛阳七狼房车装备有限公司是洛新产业集聚区最先享受到研究院创新红利的企业。由于房车经常要在通信信号极差的野外无人区驾驶，如何保持通信正常、保障乘客安全是行业普遍关注的“痛点”。研究院背靠北京科大技术优势，提出了基于北斗导航卫星全时通全域智能房车解决方案，双方一拍即合，达成合作。

“利用该系统，房车可以通过卫星通信，实时监控车内人员状态，并将信号传送到千里以外的控制中心。如出现长时间车内无人等可疑情况，控制中心可采取措施进行营救。”殷玉祥说，在今年举行的某房车展中，企业产品受到了广泛好评，一举拿下100多辆房车订单。

此外，洛阳北科研究院还与洛阳兴坤隧道工程机械有限公司签订了隧道台车智能化改造项目，目前产品已进入安装调试阶段。该项目用机械臂代替人进行隧道施工，预计可为企业增加产值1800多万元。

殷玉祥介绍，下一步，洛阳北科研究院还将推进建设智慧健康养老示范产业园，重点发展北斗卫星应用、服务型制造、智能机器人等智能产品。同时，洛阳北科研究院还将选定并辅导园区企业进行智能制造升级换代，实现新增产值1亿元以上，让科技成果走出“象牙塔”，服务“洛阳智造”。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 庞爱萍 王小伟）