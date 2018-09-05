洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

82岁老人街头苦寻“救命恩人” 怕老人身体吃不消救人者主动现身
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-09-07 09:38
连自立寻找恩人

　　5日，一则“汝州82岁老人寻找汝阳好人”的消息在不少人的微信朋友圈刷屏了。为了感谢扶起自己的好心女子，汝州市82岁老人连自立刚出院，就急忙来到汝阳寻人。

　　幸运的是，昨日上午，老人再次前往汝阳寻人时，救人的好心女子陈丽霞主动现身了。

　　为感谢好心女子，汝州82岁老人汝阳街头寻人

　　昨日6时许，汝州市温泉镇连圪塔村的连自立老人起床洗漱。饭后，他坐车来到汝阳县城。前几天，他刚从汝州的医院出院，顾不上回家休养，就每天一大早赶到汝阳，只为完成一个心愿。

　　一个月前，连自立老人在汝阳县人民医院附近的道路上步行时突然晕倒，一名女子将他扶起送到医院抢救。在急诊科醒来的他问了几次，才得知救他的女子姓陈，他还在纸上记下了对方的电话号码。事后，连自立被儿女接回汝州治疗，直至康复出院。

　　出院后，连自立心中第一个念头就是当面感谢救自己的好心人，可他发现写着好心人电话的字条丢了。为避免家人担心，9月5日一早，82岁的连自立老人瞒着家人从汝州来到汝阳，站在之前晕倒的地方，举着一块写有“寻找恩人”的红布苦寻恩人。不少热心路人拍下这感人一幕，发在微信朋友圈里帮他寻人。一时间，寻人的消息在很多汝阳人的微信朋友圈里刷屏。

　　陈丽霞(右)扶着连自立下楼梯

　　担心老人身体吃不消，救人者主动现身

　　昨日一早，《洛阳晚报》记者赶到汝阳县县城见到连自立后，恰好听说老人要寻找的好心人现身了。她就是42岁的汝阳县城关镇人陈丽霞。看着吃力举着红布寻人的连自立老人，陈丽霞热泪盈眶。

　　“事发当天，我爱人身体不适，我陪他到县人民医院检查身体。”陈丽霞说，就在去医院的路上，她看到一名老人突然身子前倾倒在地上，她赶紧跑过去扶起老人并送到医院。途中，她在老人口袋里发现一本通讯录，上面有老人儿媳的电话号码。她急忙联系老人的儿媳，直到对方赶到医院她才放心离开。

　　5日晚，她和朋友聊天时，听朋友提起微信朋友圈里大家在找一名好心人，她拿过手机看到了连自立老人寻人的照片。“得知老人在找我，我很意外。扶起老人只是一件小事儿，没想到他一直放在心上。”陈丽霞说，她原本不想出面，但担心老人因寻人身体吃不消，再三考虑后决定和老人见面。

　　听说连自立老人在雨天寻找自己时不慎滑到，擦破了左胳膊，陈丽霞既感动又自责。连自立老人说，只要能找到救命恩人，胳膊受点儿伤不算啥。

　　老人称赞她品德高尚，她祝福老人身体健康

　　记者了解到，连自立老人这次突然晕倒，被医生诊断为脑供血不足所致，幸亏送医及时，没有生命危险。

　　为感谢陈丽霞的救命之恩，老人执意要给陈丽霞买些礼品，但被陈丽霞婉拒。“我家也有老人，他们在外难免会有些意外，咱做子女的见到突发疾病的老人帮一把是应该的。”陈丽霞说。

　　昨日上午，见对方不收礼物，连自立老人请人制作了写着“乐于助人，品德高尚”8个大字的锦旗送到陈丽霞手中。“没想到这么快就见到好心人，当面道谢的心愿终于了了。”老人笑着说。

　　“作为晚辈，我祝福老人家身体健康。”陈丽霞说，她邀请连自立老人在身体允许的情况下，常来汝阳走走。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李正华 丁霄毅/文 记者 李卫超 /图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·牙疼才去看牙？看牙科最良心科普！！
  • ·想要顺产应注意哪些不利因素呢？
  • ·痛风能吃海鲜吗？尿酸高就是痛风吗？
    		•
    别让你的狗找不到回家的路
    别让你的狗找不到回家的路
    别让你的狗找不到回家的路
        周三那天又下雨了，张迁觉得情况不妙：每逢下雨天，洛阳必有人丢狗！他是洛阳小动物保护协会流浪动物救助基...
  • ·老年轮滑队，上演速度与激情
  • ·秋游老君山 不妨这样玩
  • ·河南周边四省份 老人旅游优惠多
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 王某强涉黑犯罪集团部分犯罪嫌疑人公...
  • 王琰君调研督导“十一”前拟完工城建...
  • 伊河湿地美如画
  • 洛阳市特级名师卢伟琴：让孩子们一入...
  • 李亚在全市脱贫攻坚领导小组第六次会...
  • 新安县孙洼村：黄金叶添彩脱贫路
  • 壮心不已报国情——记中国科学院资深...
  • 洛阳市政府召开党组（扩大）会议研究...
  • 嵩县一家五名“教书郎” 坚守山村小学岗
  • 洛阳今天天气晴好 您不妨和家人出门...
    		•
    百姓呼声
    郑州牌照的车辆在洛阳能办理过户手续吗
    九都路东延长线何时开通公交？官方回复
    精彩图片
    电影《寻龙诀》里让人...
    82岁老人街头苦寻“救...
    洛阳78岁老太带瘫痪老...
    大唐洛阳热电公司：煤...
    精彩热帖

    隋唐荷花旗袍人像摄影

    迁徙的黑尾塍鹬

    秋之韵

    参观中国科学技术馆
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605