82岁老人街头苦寻“救命恩人” 怕老人身体吃不消救人者主动现身

5日，一则“汝州82岁老人寻找汝阳好人”的消息在不少人的微信朋友圈刷屏了。为了感谢扶起自己的好心女子，汝州市82岁老人连自立刚出院，就急忙来到汝阳寻人。

连自立寻找恩人

5日，一则“汝州82岁老人寻找汝阳好人”的消息在不少人的微信朋友圈刷屏了。为了感谢扶起自己的好心女子，汝州市82岁老人连自立刚出院，就急忙来到汝阳寻人。

幸运的是，昨日上午，老人再次前往汝阳寻人时，救人的好心女子陈丽霞主动现身了。

为感谢好心女子，汝州82岁老人汝阳街头寻人

昨日6时许，汝州市温泉镇连圪塔村的连自立老人起床洗漱。饭后，他坐车来到汝阳县城。前几天，他刚从汝州的医院出院，顾不上回家休养，就每天一大早赶到汝阳，只为完成一个心愿。

一个月前，连自立老人在汝阳县人民医院附近的道路上步行时突然晕倒，一名女子将他扶起送到医院抢救。在急诊科醒来的他问了几次，才得知救他的女子姓陈，他还在纸上记下了对方的电话号码。事后，连自立被儿女接回汝州治疗，直至康复出院。

出院后，连自立心中第一个念头就是当面感谢救自己的好心人，可他发现写着好心人电话的字条丢了。为避免家人担心，9月5日一早，82岁的连自立老人瞒着家人从汝州来到汝阳，站在之前晕倒的地方，举着一块写有“寻找恩人”的红布苦寻恩人。不少热心路人拍下这感人一幕，发在微信朋友圈里帮他寻人。一时间，寻人的消息在很多汝阳人的微信朋友圈里刷屏。

陈丽霞(右)扶着连自立下楼梯

担心老人身体吃不消，救人者主动现身

昨日一早，《洛阳晚报》记者赶到汝阳县县城见到连自立后，恰好听说老人要寻找的好心人现身了。她就是42岁的汝阳县城关镇人陈丽霞。看着吃力举着红布寻人的连自立老人，陈丽霞热泪盈眶。

“事发当天，我爱人身体不适，我陪他到县人民医院检查身体。”陈丽霞说，就在去医院的路上，她看到一名老人突然身子前倾倒在地上，她赶紧跑过去扶起老人并送到医院。途中，她在老人口袋里发现一本通讯录，上面有老人儿媳的电话号码。她急忙联系老人的儿媳，直到对方赶到医院她才放心离开。

5日晚，她和朋友聊天时，听朋友提起微信朋友圈里大家在找一名好心人，她拿过手机看到了连自立老人寻人的照片。“得知老人在找我，我很意外。扶起老人只是一件小事儿，没想到他一直放在心上。”陈丽霞说，她原本不想出面，但担心老人因寻人身体吃不消，再三考虑后决定和老人见面。

听说连自立老人在雨天寻找自己时不慎滑到，擦破了左胳膊，陈丽霞既感动又自责。连自立老人说，只要能找到救命恩人，胳膊受点儿伤不算啥。

老人称赞她品德高尚，她祝福老人身体健康

记者了解到，连自立老人这次突然晕倒，被医生诊断为脑供血不足所致，幸亏送医及时，没有生命危险。

为感谢陈丽霞的救命之恩，老人执意要给陈丽霞买些礼品，但被陈丽霞婉拒。“我家也有老人，他们在外难免会有些意外，咱做子女的见到突发疾病的老人帮一把是应该的。”陈丽霞说。

昨日上午，见对方不收礼物，连自立老人请人制作了写着“乐于助人，品德高尚”8个大字的锦旗送到陈丽霞手中。“没想到这么快就见到好心人，当面道谢的心愿终于了了。”老人笑着说。

“作为晚辈，我祝福老人家身体健康。”陈丽霞说，她邀请连自立老人在身体允许的情况下，常来汝阳走走。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李正华 丁霄毅/文 记者 李卫超 /图）