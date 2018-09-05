爱心班级报进课堂 孩子们笑得像花儿一样

昨日上午，洛龙区龙泰小学的综合教室里不时传出阵阵笑声和掌声。由洛阳日报报业集团发起的2018年班级报捐赠活动正在这里举行，龙泰小学是此系列活动的首站。

爱心班级报走进龙泰小学学生课堂

昨日上午，洛龙区龙泰小学的综合教室里不时传出阵阵笑声和掌声。由洛阳日报报业集团发起的2018年班级报捐赠活动正在这里举行，龙泰小学是此系列活动的首站。

由洛阳日报报业集团捐赠的100份爱心班级报，从今天开始，陆续送进包括龙泰小学在内的四所学校，将陪伴孩子们度过一整年的课外时光。

当洛阳晚报相关负责人把一张张报纸送到孩子们手中后，孩子们立刻认真阅读起来。8岁的郑佳妮是龙泰小学二年级的一名学生，也是《洛阳晚报》的一名小记者，接过报纸后她立刻朗读了起来：“晚报读者节，下月与您不见不散……”她告诉记者，她的家里订有晚报，每天放学回到家，她都会看一会儿报纸，报纸已经成为她每天生活的一部分，“遇到不认识的字，我就去问妈妈或者查字典，从报纸上，我认识了好多字”。

“这已经是我们学校连续四年获赠爱心班级报了。”龙泰小学校长张万卿笑着说，《洛阳晚报》能走进龙泰小学，这让他十分欣喜和激动，“对于低年级的学生来说，可以在读报中认识生字词；对于高年级的学生来说，可以在阅读中开阔视野，增长见识”。

洛阳晚报相关负责人也在现场表达了对孩子们的祝愿，他说，希望龙泰小学的孩子们利用好爱心班级报，在阅读中关注身边的新鲜事儿、有趣事儿，在报纸的小记者版面上看一看同龄小朋友发表的作文，取长补短，在每周二刊发的晚报教育周刊上，多多留心别人的学习经验分享和名师指点的答题技巧，“好好学习，不辜负老师、家长和社会的期望”。

在爱心班级报的捐赠活动中，对于捐赠50份以上班级报的企业，我们将在晚报综合消息中报道；对于捐赠100份以上的企业，我们将单独发布捐赠活动预告稿；对于捐赠200份以上的企业，我们还可开展主题捐赠活动，设立小记者采访采风基地等。随后还将邀请捐赠50份以上的企业到学校回访，同教师、孩子们座谈，《洛阳晚报》记者将全程跟踪报道。

若您是企业负责人，想加入我们献出爱心；或是普通市民，想为孩子们尽一份力；又或者您是学校的负责人，希望获赠爱心班级报，都可以拨打电话63217609联系我们。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）