洛阳：以绿荫城 共享自然

山川林木葱郁，大地遍染绿色，共享绿色福利……进入“十三五”以来，我市顺应人民对美好生态环境的期盼，加快构建生态环境建设体系，林业生态建设地位作用全面提升，顶层设计全面优化，国土绿化全域实施，生态保护全面加强，一个绿意盎然、生机勃勃的美丽洛阳正呈现在人们面前。

伊河湿地

离离暑云散，袅袅凉风起。沿着洛栾高速公路一路向南，飒爽的绿色铺陈开来，白云飘逸，青山耸翠，一股清净自然的惬意油然而生。

山川林木葱郁，大地遍染绿色，共享绿色福利……进入“十三五”以来，我市顺应人民对美好生态环境的期盼，加快构建生态环境建设体系，林业生态建设地位作用全面提升，顶层设计全面优化，国土绿化全域实施，生态保护全面加强，一个绿意盎然、生机勃勃的美丽洛阳正呈现在人们面前。

当下，以绿“荫”城，共享自然，成为人民群众获得感、幸福感的重要体现。

宜阳锦屏山

>全域绿化，让河洛山川遍染绿色

颠簸在汝阳大虎岭山岭沟壑之间，大片的柏树一株一株、鳞次栉比地立在岩石裸露的坡面，树根像锥子一样扎入石缝，树梢犹如长矛一样刺向天空。“咬定青山不放松，立根原在破岩中”，大概就是这样一种震撼。

生态优美，最直观的标志就是让1.52万平方公里的河洛山川绿起来。放眼全省，尽管有着“河南林业看三阳(洛阳、南阳、信阳)”之说，但总体来看，洛阳缺林少绿的问题依然突出。

近年，我市坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”原则，坚持数量与质量并重，大规模实施国土绿化行动，全域推进廊道绿化、荒山绿化、河道绿化、村庄绿化等，致力打造“四季常绿，三季有花”的生态城市。

廊道绿化是国土绿化的重点。近年，我市因地制宜，按照常绿、彩叶、落叶树种相结合，乔、灌、花相搭配，全面推进主要廊道沿线防护林带绿化提标，完成绿化1007公里，市域内高速公路每侧绿化宽度在100米以上，铁路、高铁、快速通道沿线每侧绿化宽度在50米以上；完成国道、省道、县乡道、村道等廊道绿化提升4018公里。

青山环抱的栾川县庙子镇

当下，无论是驱车高速，还是乘坐高铁，窗外总有绿树繁花相伴，景色丝毫不觉单调，感受着“车行河洛满眼绿”的生态效果。

为补齐山区生态建设短板，我市以“敢教日月换新天”的劲头，力啃荒山造林、困难地造林“硬骨头”。多年来，各地累计绿化荒山荒坡67万亩，生态脆弱区植被得到有效恢复。每次身临其境，总有一种强烈的感情涌上心头：种下的是一棵树，也是一份绿色的希望，更是一种精神的力量。

河流是城市流动的风景。结合“四河同治”，全市重点围绕伊、洛、瀍、涧四条河流，以及黄河、北汝河等主要河流，按照河道每侧30米至300米的标准，规划营建沿河绿带2.5万亩，着力打造水清、岸绿、景美的滨河岸线风光。

同时，按照“每个县城周边都至少建有一个城郊森林”的要求，全市规划建成“绿园”23处，高标准打造城市生态屏障和天然氧吧，让市民随处可享“绿色福利”。

草木蔓发，春山可望。驰而不息的生态建设行动，正让人民群众的生态获得感、幸福感越来越充实。

上清宫森林公园

>保护生态，让人与自然和谐共生

人与自然息息相通、命脉相系。党的十九大将“人与自然和谐共生”确定为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，强调要像对待生命一样对待生态环境。

“十三五”以来，我市坚持保护优先、自然恢复为主的方针，统筹山水林田湖系统治理，保护森林植被，保护河湖湿地，森林生态系统得到休养生息，生态安全屏障更加巩固。

森林被誉为“地球之肺”。多年来，我市坚持实施天然林保护工程，全面停止天然林商业性采伐，天然林保护工程区内869万亩森林资源得到有效管护，410万亩国家、省级公益林纳入森林生态效益补偿范围，森林质量和效益大幅提升。

同时，我市全面深化国有林场改革，16个国有林场全部定性为公益一类财政全供事业单位，切实维护和提高森林资源生态功能，建立有利于保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生的国有林场新体制。

湿地是“生态之肾”。目前，全市先后设立黄河湿地国家级自然保护区和嵩县陆浑湖、伊川伊河2个国家湿地公园，湿地面积近5万公顷。同时，我市扎实开展“绿盾”“绿剑”等专项行动，切实强化自然保护区规范管理，有效维护生态系统平衡和生物多样性。

古树名木是林木资源中的瑰宝。为守住河洛文化的“根脉”，我市全面开展古树名木普查建档，登记在册87784株，总量居全省首位、全国前列。此外，我市出台《洛阳市古树名木保护条例》，在全省率先以地方立法的形式，为保护古树名木扎紧了制度的笼子。

高铁廊道绿化

>共享生态，让森林成为绿色银行

在绿色发展愿景中，不仅要着力推进人与自然和谐共生，更要把发展绿色产业作为重要内容，既创造更多的生态资本和绿色财富，满足人民对良好生态的需要，又生产丰富的绿色林产品，让绿水青山转变成金山银山。

近年，我市持续深化集体林权改革，让农民真正成为山林的主人，实现“山定权、树定根、人定心”。如今，农民“把山当田耕，把树当菜种”，舍得投入，精心经营，绿色产业正由规模速度型向质量效益型转变。

放眼全市绿色产业版图，林下种养、林产品加工、森林旅游、牡丹产业等形成品牌、快速发展。目前，全市累计发展花卉苗木55.8万亩；建成各类森林公园、牡丹园和生态旅游区，年均接待国内外游客3000万人次；培育木材加工、果品深加工等省级林业产业化龙头企业38家，广大林农越来越多地尝到更多绿色产业带来的甜头。

林业生态建设的主战场在山区林区，这里也是贫困人口的聚集区。

为落实“生态补偿脱贫一批”要求，我市探索实施并全面推广了林区贫困户转岗生态护林员，贫困劳动力参与绿化造林、森林抚育等林业工程，森林旅游景区带动乡村旅游等一批行之有效的扶贫模式，走出一条生态建设与精准脱贫同步发展的共赢之路。

从靠山吃山，到养山富山，守住绿水青山，就守住了最好的资源。俗话说“前人栽树，后人乘凉”，我们每个人都是乘凉者，更要做绿化者，遵循“绿水青山就是金山银山”的理念，共建天蓝、地绿、水净的大美洛阳。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 金志锋 申艳梅）

吉利黄河湿地生态恢复工程生态保育区（本篇图片由记者 曾宪平 鲁博 刘冰 摄）

他山石

塞罕坝的绿色奇迹

地处内蒙古高原浑善达克沙地南缘的塞罕坝，曾经是林海茫茫、水草丰美。由于历史上的过度采伐，土地日渐贫瘠，致使千里松林几乎荡然无存，以致“黄沙遮天日，飞鸟无栖树”。50多年来，几代塞罕坝人听从党的召唤，以“前人栽树、后人乘凉”的远见，以“功成不必在我”的胸襟，艰苦创业、九转功成，营造出112万亩的世界上面积最大的一片人工林，将当地森林覆盖率从11.4%提高到目前的80%，创造了荒原变林海的绿色奇迹，用实际行动诠释了“绿水青山就是金山银山”的理念，铸就了牢记使命、艰苦创业、绿色发展的塞罕坝精神，成为大力推进生态文明建设的生动范例。

声音

种下一棵树就给大地种下绿色希望，植下一片绿就为生命创造一方美好家园。开展大规模国土绿化，实现人与自然和谐共生，一方面要增加绿量，通过人工造林、封山育林、飞播造林、退耕还林，提高森林覆盖率，拓展绿量空间；另一方面，要提高质量，坚持数量质量并重，质量第一、效益优先，强化科技推广应用，加大森林抚育力度，加快绿色产业发展，把森林质量、生态效益搞上去，走出一条内涵式发展道路。此外，要始终尊重自然、顺应自然、保护自然，让森林、河流、湖泊得到充分休养生息，还自然以宁静、和谐、美丽，让人与自然相得益彰。

——河南科技大学林学院副教授赵西平 (云飞 整理)