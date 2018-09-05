洛阳7家景区入选首批河南省研学旅游示范基地

5日至6日，来自全国各地的60家旅行商齐聚我市，进行为期两天的“研学洛阳·读懂中国”旅游线路和产品体验考察活动，对我市历史文化、科教、研学旅游资源进行深入了解。

5日至6日，来自全国各地的60家旅行商齐聚我市，进行为期两天的“研学洛阳·读懂中国”旅游线路和产品体验考察活动，对我市历史文化、科教、研学旅游资源进行深入了解。

3日，在安阳召开的河南省研学旅游大会上，省旅游局公布了首批55家河南省研学旅游示范基地，我市7家景区入选，分别是中国一拖东方红工业游基地、老君山风景名胜区、二程文化园、洛阳博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园(明堂·天堂)、三合村伏牛山写生基地、嵩县白云小镇。此次体验考察活动主要围绕其中部分景区展开，让来访旅行商对我市的研学旅游资源及发展状况有更直观的感受。

“洛阳作为中小学教材上的‘常客’，具有发展研学旅游得天独厚的资源与优势，这是国内很多城市不具备的。”洛阳理工学院李焕有教授从洛阳研学资源、途径和依据3个方面，向旅行商推介洛阳研学旅游。各旅行商对我市历史文化和研学旅游资源赞赏有加，纷纷表示今后将进一步加强合作，开辟洛阳研学旅游线路，介绍更多游客来洛旅游。

市旅发委相关负责人介绍，研学旅游是当下最具活力的旅游品类，是可持续的旅游。今年以来，市旅发委邀请我市高校专家、学者，共同研发、打造了“礼乐洛阳、道德洛阳、禅韵洛阳、都城洛阳、牡丹洛阳、山水洛阳、科学洛阳、非遗洛阳”8条研学旅游线路，将为游客带来“研学洛阳·读懂中国”的深度体验之旅。（洛阳晚报记者 邱明）