宜阳县福昌村脱贫有方 文物资源当“引擎”

用手铲轻轻铲开土层，千余年以前的瓦片重见天日……日前，在宜阳县韩城镇福昌村村北的一处考古工地上，工作人员正在对唐代福昌城遗址进行发掘，他们中有相当一部分人是该村的贫困户。

村民在考古工地上认真清理土层

用手铲轻轻铲开土层，千余年以前的瓦片重见天日……日前，在宜阳县韩城镇福昌村村北的一处考古工地上，工作人员正在对唐代福昌城遗址进行发掘，他们中有相当一部分人是该村的贫困户。

福昌村背靠崤山，面朝洛河，古代那里曾经非常繁华，现在该村保存有河南省重点文物保护单位福昌阁。在村北的地下，有福昌宫、福昌城的遗址，这是唐代两京驿路上的重要节点。

记者了解到，该村村民的收入来源主要依靠种小麦、玉米、红薯等农作物，致富发展受到制约。该村驻村第一书记贾中宝表示，市文物局自从开始对口帮扶福昌村，就非常注意保护和利用这里的文物资源，希望文物资源可以成为带动该村村民致富增收的“引擎”。

贾中宝说，一支考古队一般由三类人组成：一是专业考古人员，负责项目的整体研究和管理；二是考古技师，他们有比较丰富的发掘经验；三是普通工作人员，主要负责清理土层、运土等工作。其中，普通工作人员的工作，大部分当地村民经过培训就可以上手去干。

在福昌城遗址的发掘现场，记者见到了蹲在探方中用手铲细细清理土层的村民李春娜。她是该村的贫困户。“来这儿上班特别好，离家近、待遇好，还能学习技能。”她笑着说，有20余名村民在这儿上班。

贾中宝表示，除了解决村民的就业增收问题，他们还有更加长远的规划。目前，福昌阁主体保护规划已经启动，福昌阁和福昌宫遗址申报全国重点文物保护单位前期资料正在准备。“我们希望通过修缮、保护和申报国保单位，推动当地旅游业发展，从而长期有效地带动福昌村全体村民致富。”贾中宝说。（洛阳晚报记者 潘立阁 文/图）