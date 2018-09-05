好消息！洛阳旅游年票双节“不放假”

距离中秋节、国庆节越来越近，近期有不少市民询问：今年双节假期，我市旅游年票能正常使用吗？记者昨日从市旅发委年票办获悉，为了更好发挥旅游年票的利民、惠民作用，旅游年票可全年使用，中秋节、国庆节双节假期不受限。

距离中秋节、国庆节越来越近，近期有不少市民询问：今年双节假期，我市旅游年票能正常使用吗？记者昨日从市旅发委年票办获悉，为了更好发挥旅游年票的利民、惠民作用，旅游年票可全年使用，中秋节、国庆节双节假期不受限。

市旅发委年票办相关负责人提醒，目前，洛阳旅游年票在线续费和信息查询功能恢复，满足相应条件的洛阳旅游年票持卡人可通过洛阳旅游微信公众号、洛阳旅游年票官网进行年票在线续费和信息查询等操作。已过期的旅游年票自续费之日起第5日生效，新的有效期为生效之日起一年；未过期的旅游年票续费后直接生效，新的有效期为年票到期日次日起一年。

为了更好服务80万旅游年票用户，洛阳旅游年票涵盖的37家景区正在做迎接游客高峰的各项准备工作，市旅发委年票办工作人员对机房、景区验票设备进行了升级维护，并对370家旅游年票销售点负责人进行了专业培训。（洛阳晚报记者 邱明）