走进第四批市保：王黑子楼

王黑子楼又名望京楼，位于新安县仓头镇孙都社区，为明末当地丝绸富商王黑子所建，现仅存楼基和门洞。楼基长22.5米，宽21.5米，高约15米；底部以大条石垒砌，8米以上以大青砖砌筑；墙厚约1米，以石灰、糯米汁砌筑，中填黄土。楼基底部北侧有一拱形门洞，为居民日常行走的通道。

王黑子楼和保留至今的老街 刘冰 摄

王黑子楼全景(新安县文物局提供)

王黑子楼又名望京楼，位于新安县仓头镇孙都社区，为明末当地丝绸富商王黑子所建，现仅存楼基和门洞。楼基长22.5米，宽21.5米，高约15米；底部以大条石垒砌，8米以上以大青砖砌筑；墙厚约1米，以石灰、糯米汁砌筑，中填黄土。楼基底部北侧有一拱形门洞，为居民日常行走的通道。

楼基北侧建有砖窑，窑后曾有一暗道直达楼顶，现已不存。

王黑子楼于2017年12月入选洛阳市第四批文物保护单位名录，其不仅仅是一座观景楼，还是一座为防匪防盗、躲避战乱而建的碉堡式建筑，为研究明清时期的防御建筑及民风民俗等提供了重要实物资料。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 李明）