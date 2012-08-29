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洛阳这些医院可进行免费孕检 快看看都在哪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-07-09 18:46

　　洛阳网讯　“洛阳哪些医院可进行免费孕检？”近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询。对此洛阳市卫计委回复，我市共有26家机构可进行免费产前筛查，其中城区13家，县(市)13家。符合相关条件的对象可就近选择。

　　依据《河南省卫生计生委关于印发落实免费筛查民生实事工作方案(试行)的通知》(豫卫办﹝2017﹞35号)和《洛阳市人民政府妇女儿童工作委员会办公室洛阳市妇女联合会洛阳市卫生和计划生育委员会洛阳市财政局洛阳市发展和改革委员会洛阳市残疾人联合会关于印发洛阳市免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作实施方案(试行)的通知》要求，洛阳市政府在全市范围内免费对早中期孕妇开展一次血清学筛查(生化免疫指标检测)和一次孕早期四维彩色超声筛查。

　　免费筛查的服务对象为夫妇至少一方具有河南省户籍或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住6个月以上的孕妇及新生儿。符合条件的服务对象到村、社区或相关医疗保健机构领取预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查免费服务手册，携带身份证(或居住证)、户口簿、围保手册和女方小1寸个人免冠彩色数码近照2张，到承担筛查任务的医疗保健机构，填写《预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查服务申请表》，经资格审核认定后，接受免费筛查。

　　目前，我市城区免费产前筛查资质机构有：洛阳市妇女儿童医疗保健中心、洛阳市中心医院、河科大一附院、河科大一附院新区医院、河科大二附院、洛阳市第一人民医院、洛阳新区人民医院、洛阳东方医院、洛阳北方企业集团公司职工医院、洛阳市交通医院、洛阳市协和医院、洛阳牡丹妇产医院、洛阳石化医院。

　　县(市)有：偃师市妇幼保健院、偃师市人民医院、孟津县人民医院、新安县妇幼保健院、汝阳县妇幼保健院、伊川县妇幼保健院、伊川县人民医院、嵩县妇幼保健院、嵩县人民医院、栾川县妇幼保健院、宜阳县妇幼保健院、宜阳县人民医院、洛宁县妇幼保健院。(见习记者　谢娜娜)
[ 责任编辑：马佳佳]
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