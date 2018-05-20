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暂别高温 本周洛阳开启“多雨”模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-07-09 10:27

　　洛阳网讯 人们常说，“春雨贵如油，夏雨遍地流”，本周洛阳开启“多雨”模式，且伴有小幅降温。据了解，前天刚刚进入二十四节气中的小暑，“小暑”的标志即为出梅、入伏。所以，这场入伏前的凉意可要珍惜。

　　记者从洛阳市气象台获悉，预计本周我市降水量偏多，平均气温正常，周极端最高气温34℃。受副热带高压边缘及西风槽前西南气流和地面冷空气、台风外围云系的共同影响，周内多降水天气，雨量分布不均，局部地区有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气。周内大气污染扩散条件较好。

　　提请相关单位和个人关注最新天气预报和预警信息。具体预报如下：

　　7月9日(周一)：阴天有中阵雨，局部地区有暴雨，气温22℃～28℃；

　　7月10日(周二)：阴天有中到大雨，局部地区有暴雨，气温22℃～26℃；

　　7月11日(周三)：阴天间多云，大部分地区有阵雨，气温23℃～32℃；

　　7月12日(周四)：阴天有中雨，局部地区有暴雨，气温24℃～30℃；

　　7月13日(周五)：阴天间多云，大部分地区有阵雨，气温24℃～32℃；

　　7月14日(周六)：多云，局部地区有阵雨，气温25℃～34℃；

　　7月15日(周日)：多云，部分地区有阵雨，气温25℃～33℃。(见习记者 谢娜娜 实习生 金星宇)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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