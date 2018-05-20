“洛阳才子”说贾谊：才高终自弃 千古叹贾生

洛阳自古多才子。第一个被称为“洛阳才子”的，是西汉政论家、文学家贾谊。贾谊才调绝伦，却命途多舛。人们常将他与屈原相提并论，合称“屈贾”。33岁便抱恨而亡的他，也被世人称为贾生。两千多年前，贾谊究竟经历了怎样的人生？

▲贾谊雕像(资料图片)

洛阳自古多才子。第一个被称为“洛阳才子”的，是西汉政论家、文学家贾谊。

贾谊才调绝伦，却命途多舛。人们常将他与屈原相提并论，合称“屈贾”。33岁便抱恨而亡的他，也被世人称为贾生。

两千多年前，贾谊究竟经历了怎样的人生？

梁怀王坠马死 贾太傅抱恨亡

人们常说，性格决定命运。后世认为，贾谊的人生悲剧，在很大程度上是由其性格造成的。

公元前174年，27岁的贾谊被汉文帝从长沙召回长安。两个人经过宣室长谈，前嫌冰释。不久，贾谊出任梁怀王太傅。

梁怀王是汉文帝的小儿子，“帝爱之，异于他子”。为报答汉文帝的知遇之恩，贾谊除了尽心辅佐梁怀王，还多次上疏议论朝政，指陈得失。

正当他准备大展宏图的时候，却被一场意外打入了人生的谷底。

公元前169年，按照“五年一朝”的惯例，梁怀王入朝觐见父亲汉文帝。不知什么原因，这个19岁的年轻人竟然意外坠马，死了。

噩耗传来，身在梁国的贾谊如五雷轰顶，一下子万念俱灰。他知道，自己和汉文帝之间的纽带断了，彼此在内心筑起高墙，再难逾越。纵然有盖世才华，他的前途也完了。

汉文帝有四子，除小儿子梁怀王外，还有太子刘启和淮阳王刘武、代王刘参。梁怀王死后，因没有子嗣，他的封国应被废除。贾谊从大局出发，强忍悲痛上疏，劝汉文帝为梁怀王立继承人，以保留梁国，扩大皇子们的封地。这样一旦将来有事，可以更好地拱卫京师。

汉文帝听从贾谊的建议，让刘武继任梁王。后来“七国之乱”爆发，刘武率兵据守梁都睢阳(在今商丘一带)，抵御吴楚联军的进攻，用事实证明了贾谊的远见卓识。

贾谊虽有远见卓识，却看不透自己的人生。《史记》里记载：“贾生自伤为傅为状，常哭泣，岁余亦死。”也就是说，梁怀王死后，贾谊在痛悔与自责中活了一年多。公元前168年，他“不食，毒恨而死”，年仅33岁。

这样的结局，大概是汉文帝始料不及的。千百年来，人们同情贾谊，认为他因汉文帝的冷落而死，但正如班固在《汉书》里所说，贾谊“天年早终，虽不至公卿，未为不遇也”。他和汉文帝之间恩怨已了，后人也不必再指责谁。

▲《贾谊新书》 (资料图片)

汉景帝诛晁错汉武帝逐匈奴

西汉初年，朝廷面临两大威胁：一是诸侯叛乱，一是匈奴侵扰。贾谊怀报国之心，提出“众建诸侯而弱其力”，以削藩巩固皇权，并主动请缨，愿赴匈奴“与单于争其民”，使匈奴人归附朝廷。

对贾谊的主张，汉文帝认为时机不到，并未完全采用。比如，吴王刘濞(bì)称病不朝，他只是“赐以几杖”让对方安心，对吴王如此纵容，最终酿成“七国之乱”。

吴王刘濞是汉文帝的堂兄。一次，他的儿子刘贤入朝，陪太子刘启饮酒下棋。结果两个人为棋路相争，刘贤轻慢，刘启被激怒，失手用棋盘将刘贤打死。

刘贤的遗体被送回吴国，刘濞很生气，说：“天下同一家，死在长安就葬在长安，何必送回吴国安葬。”他派人将儿子的遗体送到长安，并从此称病不朝。汉文帝知道他心怀怨恨，“赐以几杖”，让他到老都不用朝见天子。

当时晁错是太子家令，认为吴王必反，多次劝汉文帝早治其罪，汉文帝不听。

公元前157年，汉文帝驾崩，太子刘启继位，就是汉景帝。晁错劝汉景帝，既然吴王早晚都要造反，不如早点儿削弱他的势力，以免造成更大祸患。于是，汉景帝开始强行削藩，结果激起“七国之乱”。

公元前154年，吴王刘濞联合楚﹑赵等七国，以“诛晁错，清君侧”为名发动叛乱。汉景帝将晁错腰斩于东市，并未换得诸侯退兵，这才明白中计了。不久，“七国之乱”被朝廷用武力平定。

“文景之治”使西汉经济得到了恢复。汉武帝登基后，继续大力削弱诸侯势力，并实行盐铁专营，将铸币权收归朝廷。有了强大的国力支撑，汉武帝开始反击匈奴。

自西汉以来，朝廷对匈奴一直实行和亲政策。贾谊认为，和亲不能解决匈奴侵扰的问题，必须“战德”，即“以厚德怀服四夷，举明义博示远方”。汉武帝对匈奴软硬兼施，在废除和亲政策后，派卫青、霍去病率兵北上，经过漠北之役，匈奴再也无力大举南下。

一部《新书》传世“洛阳才子”留名

在贾谊短暂的一生中，有辉煌也有失意，他的文学成就与政治贡献，是怎么也掩盖不住的。

历代学者对贾谊十分推崇。西汉末年，刘向称“贾谊言三代与秦治乱之意，其论甚美，通达国体，虽古之伊(尹)、管(仲)未能远过也”。他将贾谊的文章整理成《贾谊新书》(又名《新书》)10卷，东汉史学家班固将其收录进《汉书·艺文志》，计58篇。

贾谊博古通今、眼光超前，他的政治主张在汉文帝时未能得到“尽用”，但到汉武帝时基本得以实施。从这个角度看，他的人生算得上成功。北宋王安石在《贾生》一诗中说：“一时谋议略施行，谁道君王薄贾生？爵位自高言尽废，古来何啻万公卿。”

清代袁枚崇拜贾谊，被称为“贾谊再世”。他认为贾谊如果不死，定会得到汉文帝的重用。不过，在对贾谊的诸多赞美声中，有人清醒地认识到，贾谊的遭遇虽令人同情，却是由他的性格造成的。

北宋大文豪苏轼一生被命运捉弄，仕途坎坷，多次被贬，但一直有着“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生”的豁达和洒脱。他曾在《贾谊论》中提出，贾谊虽然有才，却“不能自用其才”，这正是他人生悲剧的根源所在。

在苏轼看来，贾谊遇到汉文帝这样的明君，尚且因不被重用而死去，原因可能在他自身。假如贾谊当初与绛侯周勃等搞好关系，在推行自己的政治主张时能做到“天子不疑，大臣不忌”，还有什么事做不成呢？可惜“贾生志大而量小，才有余而识不足”，一旦受到冷落就自怨自艾(yì)，平白送了性命。

尽管如此，苏轼仍“深悲(贾)生之志”。他认为自古才华出众的人，性格多不流俗，除非遇到睿智的“不惑之主”，否则很难发挥才干。因此，他奉劝有远大志向者一定要“有所待”和“有所忍”，不要轻易放弃。

据史料记载，贾谊在梁国去世后，“其后裔将遗骸迁葬故里”，就在今天的孟津县平乐镇新庄村。

贾谊去世时，留下独子贾璠(fán)，贾璠后来生二子，分别为贾嘉和贾恽(yùn)。汉武帝有尊贤之心，敕令修缮了长沙的贾太傅故宅，还擢升贾谊的两个孙子为郡守。其中，“贾嘉最好学，世其家”。

如今，两千多年过去了，对“洛阳才子”贾谊，人们会一直铭记在心。(本系列完)（洛阳晚报首席记者 张广英 通讯员 崔振华）