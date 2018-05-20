洛阳今明两天或有中阵雨 您出门最好带上雨具

今天阴天转中阵雨或雷阵雨，局地有暴雨，偏东风2级到3级，气温21℃到28℃；明天阴天有中阵雨或雷阵雨，局地有暴雨，东北风2级到3级，气温20℃到27℃。

诗和远方令人向往，旅途中的风险更值得警惕。这几天，泰国普吉岛翻船事故牵动着国人的心，昨日上午，两支中国救援队加入救援打捞工作。小记祈求能有生命的奇迹发生。

7月6日，中国日报网发布消息称，普吉岛的雨季、旱季分明，提醒游客提前规划时间和行程。普吉岛的推荐游玩时间为每年11月到次年4月，这个时期是普吉岛的旱季，也是旅游旺季，温度适宜，阳光温和。每年的5月到10月为普吉岛的雨季，大雨大风的天气居多，此时海面上风大浪急，非常不建议游客出海。

需要注意的是，眼下正是暑期，许多家长会带着孩子外出旅游，一些地方进入汛期，降雨增多，存在一定的安全隐患，大家要增强风险防范意识，确保安全。

昨日，我市一些地方下起了小雨，天儿有些沉闷。市气象台预计，今天阴天转中阵雨或雷阵雨，局地有暴雨，偏东风2级到3级，气温21℃到28℃；明天阴天有中阵雨或雷阵雨，局地有暴雨，东北风2级到3级，气温20℃到27℃。

市气象局发布“周天气预报”称，周三多云，气温23℃到32℃；周四多云到阴天，局地有阵雨，气温24℃到32℃；周五多云间阴天，部分地区有阵雨，气温25℃到33℃；周六多云，气温25℃到33℃；周日多云，局部地区有阵雨，气温25℃到32℃。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）