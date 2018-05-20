注意！坐火车、乘飞机，请慎带防晒喷雾

夏季出行，不少人会随身携带防晒产品，包括防晒喷雾。然而，您知道吗？日前，在郑州开往安阳的高铁上，因为一名乘客使用防晒喷雾触发报警系统，列车被迫急停3分钟，导致后续列车陆续晚点。其实，除了使用，旅途中携带防晒喷雾也要谨慎。为此，记者走访了我市铁路、民航和公路客运部门，向安检人员了解相关规定，希望能给您出行提供帮助。

夏季出行，不少人会随身携带防晒产品，包括防晒喷雾。然而，您知道吗？日前，在郑州开往安阳的高铁上，因为一名乘客使用防晒喷雾触发报警系统，列车被迫急停3分钟，导致后续列车陆续晚点。其实，除了使用，旅途中携带防晒喷雾也要谨慎。为此，记者走访了我市铁路、民航和公路客运部门，向安检人员了解相关规定，希望能给您出行提供帮助。

携带喷雾类产品，容易在安检通道被拦下

日前，记者在洛阳站安检大厅看到，用于存放违禁物品的箱子中已有多瓶防晒喷雾。“夏天，携带防晒喷雾的乘客明显多了起来。”洛阳站安检队中队长杨亚丹介绍，除了防晒喷雾，保湿喷雾、摩丝等喷雾类产品也是安检的重点。

为什么喷雾类产品颇受关注呢？杨亚丹解释，喷雾类产品大多用金属罐体密封灌装，内部采用液压或气压进行压缩，属于易燃、易爆物品。如果气温较高，一旦与其他东西发生碰撞，喷雾类产品很有可能爆炸。

在大多数喷雾类产品上，都有易燃、易爆标志。杨亚丹建议，如果您看到有这样标志的物品，携带时就要慎重考虑了。记者走访发现，关于携带喷雾类产品，机场、火车站、汽车站的安检环节都有明确规定——

●坐火车：有易燃、易爆标志的，120毫升以下的允许携带，超过剂量的就不能带了；没有上述标志的，可以携带。

●坐汽车：有易燃、易爆标志的，均不允许随身携带或放入行李舱中；没有上述标志的，可以携带。

●乘飞机：有易燃、易爆标志的，既不允许随身携带，也不允许托运；没有上述标志的，可办理托运手续，随身携带量不得超过100毫升。

多名安检人员表示，对于已经使用了一部分的喷雾，因为短时间内无法准确判断剂量还剩多少，所以，一般以罐体标注的包装剂量为准。

对于留在安检处的喷雾类产品，一般情况下，火车站、汽车站、机场可免费保留7天。若您需要，可通知亲友代为取走。

携带化妆品，最好使用原包装

虽然防晒喷雾限制携带，但是防晒霜还是可以带上火车、汽车、飞机的，您可以根据自己需要选择合适的产品。

除了防晒喷雾，自行分装的化妆品也很难通过安检。杨亚丹说，在安检过程中，如果发现液体类物品，需要确定其成分是否安全，而分装的化妆品没有原包装，大多数无法确定成分，只能暂时扣留。

在洛阳机场，安检人员建议，外出旅行时，携带的化妆品最好使用原包装，如果原包装超过限制携带的剂量，可提前办理托运手续。

记者了解到，还有一些化妆品因为没有中文标签而无法确定成分，也不得不与主人“分离”。请您收拾行李时，多加留心。

那么，在高铁上，乘客能用防晒喷雾吗？能，不过使用时请远离卫生间。

洛阳龙门站工作人员提醒：高铁上可以使用香水、花露水和防晒喷雾等喷雾类产品，但要注意不能在装有烟感探头的报警系统处使用。烟感探头一般安装在卫生间等狭小空间内，且非常敏感，防晒喷雾喷出的密集“烟雾颗粒”极有可能触发报警系统。此外，在车厢内使用香味较大的防晒喷雾时，不妨提前询问一下周围的乘客是否敏感，以免闹得不愉快。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 刘鹏 郑泽宁）