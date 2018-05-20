洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

注意！坐火车、乘飞机，请慎带防晒喷雾
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-07-09 09:08

　　夏季出行，不少人会随身携带防晒产品，包括防晒喷雾。然而，您知道吗？日前，在郑州开往安阳的高铁上，因为一名乘客使用防晒喷雾触发报警系统，列车被迫急停3分钟，导致后续列车陆续晚点。其实，除了使用，旅途中携带防晒喷雾也要谨慎。为此，记者走访了我市铁路、民航和公路客运部门，向安检人员了解相关规定，希望能给您出行提供帮助。

　　携带喷雾类产品，容易在安检通道被拦下

　　日前，记者在洛阳站安检大厅看到，用于存放违禁物品的箱子中已有多瓶防晒喷雾。“夏天，携带防晒喷雾的乘客明显多了起来。”洛阳站安检队中队长杨亚丹介绍，除了防晒喷雾，保湿喷雾、摩丝等喷雾类产品也是安检的重点。

　　为什么喷雾类产品颇受关注呢？杨亚丹解释，喷雾类产品大多用金属罐体密封灌装，内部采用液压或气压进行压缩，属于易燃、易爆物品。如果气温较高，一旦与其他东西发生碰撞，喷雾类产品很有可能爆炸。

　　在大多数喷雾类产品上，都有易燃、易爆标志。杨亚丹建议，如果您看到有这样标志的物品，携带时就要慎重考虑了。记者走访发现，关于携带喷雾类产品，机场、火车站、汽车站的安检环节都有明确规定——

　　●坐火车：有易燃、易爆标志的，120毫升以下的允许携带，超过剂量的就不能带了；没有上述标志的，可以携带。

　　●坐汽车：有易燃、易爆标志的，均不允许随身携带或放入行李舱中；没有上述标志的，可以携带。

　　●乘飞机：有易燃、易爆标志的，既不允许随身携带，也不允许托运；没有上述标志的，可办理托运手续，随身携带量不得超过100毫升。

　　多名安检人员表示，对于已经使用了一部分的喷雾，因为短时间内无法准确判断剂量还剩多少，所以，一般以罐体标注的包装剂量为准。

　　对于留在安检处的喷雾类产品，一般情况下，火车站、汽车站、机场可免费保留7天。若您需要，可通知亲友代为取走。

　　携带化妆品，最好使用原包装

　　虽然防晒喷雾限制携带，但是防晒霜还是可以带上火车、汽车、飞机的，您可以根据自己需要选择合适的产品。

　　除了防晒喷雾，自行分装的化妆品也很难通过安检。杨亚丹说，在安检过程中，如果发现液体类物品，需要确定其成分是否安全，而分装的化妆品没有原包装，大多数无法确定成分，只能暂时扣留。

　　在洛阳机场，安检人员建议，外出旅行时，携带的化妆品最好使用原包装，如果原包装超过限制携带的剂量，可提前办理托运手续。

　　记者了解到，还有一些化妆品因为没有中文标签而无法确定成分，也不得不与主人“分离”。请您收拾行李时，多加留心。

　　那么，在高铁上，乘客能用防晒喷雾吗？能，不过使用时请远离卫生间。

　　洛阳龙门站工作人员提醒：高铁上可以使用香水、花露水和防晒喷雾等喷雾类产品，但要注意不能在装有烟感探头的报警系统处使用。烟感探头一般安装在卫生间等狭小空间内，且非常敏感，防晒喷雾喷出的密集“烟雾颗粒”极有可能触发报警系统。此外，在车厢内使用香味较大的防晒喷雾时，不妨提前询问一下周围的乘客是否敏感，以免闹得不愉快。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 刘鹏 郑泽宁）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·血压降低或许只是表象，并非高血压治好了
  • ·手掌被镰刀割破，他用烟灰止血导致破伤风
  • ·飞虫入眼，他揉了20 多次，导致右眼角膜受伤
    		•
    摔跤吧！猫爸
    摔跤吧！猫爸
    摔跤吧！猫爸
        我的朋友H，痴爱一只名唤“狗狗”的白猫。爱到深处，她便让白猫和一只名叫“柳飘飘”的母猫约会，以留下它的...
  • ·“能人”徐树平：给他一片叶子，他能造一座“百鸟园”
  • ·窑洞内外两重天 避暑赏景两相宜
  • ·花甲之年老顽童 退休时光乐陶陶
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳养老保险待遇认证将延长至年底
  • 全市国家卫生城市复审工作推进会上 洛...
  • 栾川县秋扒乡：扶贫荷花别样红
  • 洛阳发布暴雨黄色预警信号 降雨量或达...
  • 瓜农孙发亮的拖拉机又坏了 农机合作社...
  • “引金入洛”：金融活水涌流不息
  • 创新驱动看平台——洛阳市党政代表团...
  • 提醒！开元大道河科大门前 南半幅路面...
  • 尚当斌：不怕犬咬的犬靶手
  • 洛阳扎实推进地企合作 加快项目落地见效
    		•
    百姓呼声
    三洋铁路洛阳段项目正在抓紧推进相关工作
    汇通街至新街桥这一段路什么时间通车?
    精彩图片
    人与燕子 和谐相处
    市民草丛中发现一只小...
    荷塘精灵 自得其乐
    洛阳81岁热心老人帮助...
    精彩热帖

    风姿流动 气韵怡人

    洛水飞虹之瀛洲桥

    隋唐荷塘丽人

    毛尖视野 衍秀湖荷香
    /卢沟晓月见证
    /哥伦比亚队的太太团比球赛好看
    /美女走进白云漂流水上乐园
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超 不良信息举报电话：（0379）65233605