洛阳扎实推进地企合作 加快项目落地见效

地企合作是市委、市政府依据我市的经济发展情况和资源禀赋作出的重要决策部署。企业是洛阳加快发展最有价值的“富矿”，洛阳是企业茁壮成长最可依赖的“沃土”，加强地企合作是厚植发展优势、加快产业转型升级的重要途径，是合理配置资源、优化区域发展布局的有力抓手，是实现资源共享、优势互补、互利共赢的必由之路。市委书记李亚多次强调，地企合作的成效最终体现在项目的落地见效上，要注重项目落地，力戒形式主义。近日，记者跟随市委督查室、市政府督查室督查人员，对地企合作工作进展情况进行了督查。

地企合作是市委、市政府依据我市的经济发展情况和资源禀赋作出的重要决策部署。企业是洛阳加快发展最有价值的“富矿”，洛阳是企业茁壮成长最可依赖的“沃土”，加强地企合作是厚植发展优势、加快产业转型升级的重要途径，是合理配置资源、优化区域发展布局的有力抓手，是实现资源共享、优势互补、互利共赢的必由之路。市委书记李亚多次强调，地企合作的成效最终体现在项目的落地见效上，要注重项目落地，力戒形式主义。近日，记者跟随市委督查室、市政府督查室督查人员，对地企合作工作进展情况进行了督查。

地企合作助力高质量发展

自2016年起，市委、市政府牵线搭桥，定期举行地企合作联席会议，推动驻洛大中型企业、科研院所、金融机构与各县(市)区深度对接。近日，记者从市国资委了解到，截至目前，我市已成功召开11次地企合作联席会议，共签约产业项目465个，294个项目已经开工建设，其中108个项目已建成投产；签约科技合作项目和传统企业智能化改造项目167个，签订产销对接合同99个，金融机构与企业签订产融合作协议500项，交办企业反映问题110个。

【部门声音】

市国资委主任苗惠芳表示，地企合作已成为推动我市加快产业转型升级、促进地方经济高质量发展的重要途径和有力抓手，但目前存在发展不平衡、谋划项目质量有待提高等问题。下一步，市国资委将联合各有关部门和县(市)区加大服务项目建设力度，主动破解地企合作难题，助力全市经济高质量发展。

地企合作有力带动企业发展

【现场督查】

地企合作已经让不少企业尝到了甜头，中信重工机械股份有限公司(简称“中信重工”)就是其中之一。记者了解到，中信重工已签约产业项目8个，总金额11.3亿元，目前7个项目已竣工，到位资金10.2亿元；签约产销对接项目4个，总金额2.28亿元，履约额2.28亿元。

走进位于伊滨区的中信重工特种机器人制造智能工厂项目车间，记者看到“机器人生产机器人”正逐步成为现实。项目负责人曹志斌介绍，该项目就是要打造可复制的、以订单驱动的、精益柔性生产模式的智能制造样板车间，进一步提升公司产品的核心竞争力。该项目预计于今年8月整体接受工信部的项目验收。

【部门声音】

中信重工创新研究院特种机器人制造智能工厂项目组组长王勇表示，两年来中信重工一直积极贯彻落实市委、市政府开展地企合作的决策部署，签约了一批地企合作项目，进展都十分顺利，有力地带动了企业的发展。“特种机器人制造智能化工厂”已获得国家立项，“中信重工特种机器人关键技术及产业化”项目被列为河南省重大科技专项，希望能够为中国装备制造行业借力智能制造、提升整体技术水平提供示范和样本。

偃师建筑新材料项目进展缓慢

【现场督查】

偃师年产1000万吨建筑新材料(优质骨料)项目是在去年11月召开的2017年第五次地企合作会议上签约的。该项目由偃师市政府与浙江日昌升集团有限公司合作，总投资10亿元，原计划2018年3月开工、2020年12月竣工，现已逾期3个多月未开工。

近日，督查人员来到位于偃师市府店镇夹沟村的项目建设现场进行了实地察看。项目负责人、偃师市日昌升新材料有限公司助理总经理闫伟介绍，河南市场优质骨料稀缺，该项目是浙江日昌升集团考察市场后慎重选择的重要投资项目，主要是生产高端新型建筑材料，也得到了当地政府部门的大力支持。目前，采矿权摘牌手续仍在办理，占地124亩的生产加工区用地还未完成国有资产剥离、招拍挂等手续，生产加工区测绘、物探已完成，他们正在进行输送廊道、物流通道的坐标测绘。项目预计在2019年10月正式开工。

偃师市工信委主任李世伟介绍，浙江日昌升集团的生产工艺水平较高，不仅能实现资源开发高效利用，而且注重矿区生态修复，“开采一层、修复一层”，还有景观式设计，对外部生态环境影响较小。该项目投产后，将大大加快当地建材生产行业产业升级的步伐。

【部门表态】

偃师市委书记宋义林表示，年产1000万吨建筑新材料项目是偃师整合南部矿山资源、走绿色发展道路的重要项目。项目进展缓慢，主要原因是相关部门对接不够、措施不力。下一步，偃师市将把该项目作为推进地企合作的重点项目，加大服务企业的力度，加快各项手续办理，确保生产加工区2018年10月开工建设，同时将采取更有力的措施推动地企合作工作，促进偃师经济高质量发展。

嵩县建材城项目未按时开工

【现场督查】

嵩县建材城项目是在去年9月召开的2017年第四次地企合作会议上签约的项目，由江苏无锡三悦投资有限公司投资建设，计划投资约12亿元，计划开工时间是2017年10月、竣工时间是2019年4月，目前已逾期9个月未按时开工。

近日，记者在位于嵩县城关镇北街村的建材城项目建设现场看到，有一辆施工机械正在平整清理地面。现场展板显示，该项目总占地约100亩，总建设面积约15万平方米，涵盖建材装饰类、家居软装类和家具类的所有家居建材业态品类，以及零售商业、精品酒店、公寓和住宅配套，建成后将弥补嵩县建材行业市场空白。

嵩县城关镇党委书记张宏业介绍，该项目未按时开工，主要原因是用地规划调整进展缓慢，该地块原先规划的用地性质为居住用地，需调整为商业用地。目前嵩县县城的建材商户都是零散经营的，其在经营过程中对县城市容环境造成损害，建材城项目将实现一站式购物，不仅大大方便老百姓选购，还能彻底改善建材行业对市容环境的影响，为周边村民创造更多就业机会。

【部门表态】

嵩县县委书记徐新表示，目前，建材城项目的用地规划调整已经完成，下一步，嵩县相关部门将积极向投资方说明进展情况，同时开始对地面附属物进行清理。地面附属物清理共涉及19家住户，其中14家已经清理，还有5家在协商中。地面清理完毕后，将进行招投标等手续，确保2018年9月中旬项目开工。

市委督查室、市政府督查室、市国资委将对偃师市、嵩县两个进展缓慢的项目进行持续跟踪督查，推动地企合作项目早日落地见效。（洛阳日报记者 郭宁康）