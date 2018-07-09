在国际驯犬界，人们把负责挑逗犬、被犬扑咬的驯导员称为犬靶手。其中，以实战为目的驯犬的犬靶手，工作难度很大，也极具危险性。在位于西工区红山办事处蒋沟社区的一个工作犬训练基地里，36岁的尚当斌就是这样一名犬靶手，他在驯犬界被亲切地称为“斌哥”。目前该基地大大小小40多只犬由他训练，经测试合格的犬将用于安保巡防、消防搜救等领域。
犬靶手尚当斌在和犬“实战”，训练过程十分危险
在国际驯犬界，人们把负责挑逗犬、被犬扑咬的驯导员称为犬靶手。其中，以实战为目的驯犬的犬靶手，工作难度很大，也极具危险性。
在位于西工区红山办事处蒋沟社区的一个工作犬训练基地里，36岁的尚当斌就是这样一名犬靶手，他在驯犬界被亲切地称为“斌哥”。目前该基地大大小小40多只犬由他训练，经测试合格的犬将用于安保巡防、消防搜救等领域。
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