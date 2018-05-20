全市国家卫生城市复审工作推进会上 洛阳5家单位被发“黑旗”

6日，在全市国家卫生城市复审工作推进会上，我市5家单位因监管区域存在垃圾积存、卫生不达标等问题，被发“黑旗”。
6日，在全市国家卫生城市复审工作推进会上，我市5家单位因监管区域存在垃圾积存、卫生不达标等问题，被发“黑旗”。
这5家领到“黑旗”的单位分别是：老城区道北路办事处、瀍河区五股路办事处、涧西区市场发展服务中心、西工区唐宫路办事处、洛龙区龙门办事处。
会议强调，各级各部门要坚持高标准、严要求，开展全面自查，列出问题清单，对排查出的问题、暗访发现的问题进行全面整改。市国家卫生城市复审工作指挥部办公室要高频次进行督办检查，严格按照“谁主管谁负责，谁出问题追究谁”的要求，对整改工作组织不力、行动迟缓、敷衍塞责或督办2次未整改到位的部门和单位，予以通报批评、发放“黑旗”，情节严重的将被问责。
副市长张世敏等参加会议。 （洛阳日报记者 高峰 通讯员 耿梅）
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