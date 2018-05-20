创新驱动看平台——洛阳市党政代表团赴襄阳学习考察见闻之二

制作一种新能源汽车零部件的模具，如果沿用传统制模技术，需要120万元和7个月的时间。而在襄阳科技城，依托3D打印等科技成果，制作这样的模具仅需20万元和20多天。

金鹰重型工程机械有限公司 记者 常世峰 摄

制作一种新能源汽车零部件的模具，如果沿用传统制模技术，需要120万元和7个月的时间。而在襄阳科技城，依托3D打印等科技成果，制作这样的模具仅需20万元和20多天。

作为一家老国有铁路装备制造企业，金鹰重型工程机械有限公司利用襄阳自贸片区的政策平台，建成了集制造、加工和物流于一体的园区，带动100余家配套企业快速发展。

华为企业云华中大区数据中心，已建成1万台云主机、2万台云桌面的大数据服务平台，结合襄阳产业特色，围绕车联网、汽车大数据等产业，助推100余家企业“上云”。

这3个案例，有一个共同点，都是依托全新的平台，实现了创新驱动、转型发展。学习考察期间，襄阳着力打造的诸多新平台，让大家深受启发。

1 园区平台

襄阳科技城，是襄阳市“十三五”发展规划重点建设的综合性新型科技园区。

能进驻该科技园的企业，都是经过严格筛选的高技术企业。其中，西安交大卢秉恒院士团队牵头的3D打印项目就是其中的典型代表。

工程师手拿红外线激光扫描仪，面对一个汽车零配件，轻轻扫过零件表面，电脑屏幕上立刻就有了该零件的三维立体模型，经过扫描、固化、黏合等工序，同样大小的汽车模型很快就可以打印成型……

湖北恒维通智能科技有限公司的3D打印车间，令考察团成员印象深刻。

该企业凭借尖端的3D打印技术，与襄阳本地的传统汽车制造、新能源汽车制造等产业有效对接，成为汽车制造类企业产品设计、开发、生产的“加速器”。

像这样的最新科技成果中试平台，在襄阳科技城还有许多。

事实上，襄阳科技城的平台作用，远不止于技术创新的引领。

去年，中国科协创新驱动科技成果转化服务中心襄阳分中心进驻襄阳科技城，这是湖北省成立的首家创新驱动科技成果转化服务中心，依托该中心，已累计举办国家级产学研对接、科技成果发布、院士专家咨询等活动20余次，发布科技成果80余项，协议引进首席科学家、院士等高端人才20多名。

“依托中国科协等行业协会，这里的科技味真浓！”“有中试、有孵化，有效破解了科技成果转化的‘最后一公里’难题。”……考察团成员在襄阳科技城边走边看，不时讨论心得体会。

如今，襄阳科技城积极发挥平台作用，新建的研发孵化产业园区即将开园迎宾。

从科研成果对接到产品中试，从中试到企业孵化，始终遵循科技成果转化规律搞建设，正是襄阳科技城发挥园区平台作用的“真经”。

2 政策平台

如果说襄阳科技城是战略性新兴产业唱主角，那么金鹰重型工程机械有限公司的持续快速增长，则是利用自贸区政策平台，实现“老树开新花”的典范。

金鹰重工，是中国铁路总公司下属的国有铁路装备制造企业。为抢抓自贸区建设契机，金鹰重工下了两步“转型棋”。

第一步是产品转型。该公司积极响应“一带一路”倡议，按照自贸区建设要求，新建了占地400亩的生产车间，打造适应铁路运输的专用铁路集装箱生产线及集装箱配套设施生产线。

第二步是园区转型。金鹰工业园与襄阳自贸片区结合，综合利用已建成的铁路专用线及编组站等设施，新建了占地1600亩的金鹰重工联运物流园。

今年3月，首趟“襄阳—武汉—欧洲”国际货运班列从襄阳自贸片区内的金鹰重工联运物流园驶出，加挂中欧(武汉)班列，经阿拉山口出关，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、波兰等，大约14天后到达12000公里外的德国汉堡。

“襄汉欧”班列的开通，全面优化了铁路与公路、港口的对接，弥补了襄阳不靠海不靠江的短板，也为金鹰重工的转型升级提供了新机遇。

数据最具有说服力。襄阳自贸片区设立一年多来，金鹰重工形成了集制造、加工、物流于一体的业务板块，今年产值有望首次超过100亿元。

利用自贸区等新政策平台，襄阳还做了不少事。

为优化企业进出口服务，去年6月，襄阳保税物流中心封关运营，实施“进口保税模式”“出口通关一体化模式”“即进即出模式”三大经营模式，签约进驻注册企业400余家，进出口监管货值达2.5亿元。

为方便襄阳企业和外籍人员工作，襄阳新建国际人才服务港，集成业务受理和制证发证服务，将外籍工作人员办理外国人来华工作许可证和居留许可证办证服务时长由30个工作日缩短到13天。

为了减轻市场主体负担，襄阳自贸片区整合原有24个行业的35个审批窗口，将其分成4个综合受理专区，专区内窗口不分行业、不分事项实行综合收件受理，提升了审批服务效能。

同为不靠海不靠江的内陆城市，襄阳在抢抓自贸区建设机遇方面，为洛阳提供了不少借鉴。

3 服务平台

“襄阳云谷”，是该市创新驱动转型的又一引领性园区。

按照规划，今年年底“襄阳云谷”将打造成为我国中西部地区重要的云计算产业基地，带动产业链形成800亿元产值。

底气从何而来？

“襄阳云谷”的底气源于华为企业云华中大区数据中心、中国移动襄阳云计算中心的相继投入运行，源于IBM、锦云科技、世纪互联等40多家知名企业相继进驻。

华为企业云华中大区数据中心，是“襄阳云谷”的标志性项目。

华为企业云项目对襄阳转型发展的最大意义，在于结合该市汽车、装备制造等产业基础，打造了专业化的襄阳智能制造云平台，在车联网、汽车大数据、智能制造等领域实现了突破。

华为公司项目负责人介绍，华为通过与襄阳的战略合作,充分利用云计算服务的积累和技术优势,积极推进企业云建设。利用企业云，一方面可以帮助企业将材料采购、加工制造、库存、销售等环节的业务信息整合，让数据智能流动；另一方面还可以推动整个产业链的要素、市场等信息集成，让整个汽车制造等产业链上的参与企业都能及时获得产业信息，提高了效率，降低了成本。

对比襄阳，审视洛阳，我们同样新建了诸多科技孵化平台，具有自贸区、自创区“双区叠加”的政策平台，大数据产业园等服务平台也正在有条不紊建设中。襄阳的创新转型之路，为我们提供了不少借鉴。

坚定贯彻新发展理念，建好平台、筑巢引凤，洛阳也能打出一手创新转型的“好牌”。（洛阳日报记者 李东慧）