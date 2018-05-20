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“引金入洛”：金融活水涌流不息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-07-09 08:39

　　2016年到2017年，全市金融业实现增加值从221.1亿元增至255.3亿元，占全市GDP比重从5.58%提高到5.9%。今年，我市金融业增加值占GDP比重有望超过6%。金融业已经成为我市重要的支柱产业之一。

　　全国性股份制银行纷至沓来，地方法人银行发展壮大，“洛阳板块”在资本市场加速扩军，债券、基金、融资租赁等多种金融业态日益活跃。改革开放的40年，我市金融业发展实现了脱胎换骨。

　　金融集聚，是推动金融产业乃至区域经济快速发展的强大引擎。2016年，我市提出要加快推进“引金入洛”工程，打造豫西北地区最大的金融集聚功能区。随着我市金融服务体系更加健全，金融服务实体经济的能力持续提升，加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标将得到更多有力的金融支持。

　　金融机构纷至沓来

　　今年年初，中原银行洛阳自贸区科技支行正式开业，成为进驻河南自贸区洛阳片区的第13家金融机构。

　　尽管2016年才正式进驻洛阳，但中原银行支持洛阳经济发展的成绩毫不逊色。截至去年年末，中原银行洛阳分行贷款增长量位居全市单个金融机构第一名。同时，该行还与中信重工、中铝洛铜、一拖集团、栾川钼业、鹏起实业等一批我市重点企业建立了业务合作关系，为企业转型升级发展提供全方位的金融支持。

　　“引金入洛”工程实施以来，金融机构纷纷抢滩洛阳。截至今年5月底，我市累计引进金融机构26家。平安银行、中原银行、恒丰银行、广发银行在我市设立分行，国华人寿、恒大人寿、光大证券、中山证券、中原期货等保险、证券、期货落户我市。另外，渤海银行、浙商银行、华夏银行在洛设立分支机构计划已获得银保监会批复，预计2019年进驻我市，届时我市将实现全国性股份制银行全覆盖。

　　金融机构的进驻，也为我市带来了大量资金。2016年4月，平安银行洛阳分行正式开业，未来三年将为我市提供不低于800亿元的融资支持；2016年11月，中原银行洛阳分行正式开业，未来5年向我市提供300亿元融资支持；2017年12月，广发银行洛阳分行开业，同时与市政府签订战略合作协议，未来5年拟向洛阳提供600亿元意向性授信额度，支持洛阳经济社会发展……

　　“‘引金入洛’主要目的就是要大力发展现代金融，进一步健全我市金融服务体系。外地金融机构的引进，不仅激活了洛阳金融市场，也成为洛阳经济社会发展的助推器。”市金融办相关负责人说。

　　资本市场异军突起

　　去年，洛阳栾川钼业集团股份有限公司成为资本市场上一颗耀眼的新星。180亿元定向增发成功发行，是我省迄今为止单笔融资规模最大的再融资。

　　除了主板市场，我市企业在“三板”市场上也动作频频。河南民正农牧股份有限公司自2015年挂牌以来，三次通过定向增发累计融资3亿元，其中2016年和2017年两年融资2.51亿元。

　　大力发展资本市场是我市“引金入洛”工程的重要内容。近年，我市企业进军多层次资本市场的步伐不断提速，越来越多的企业开始借助资本的力量，实现向现代化企业的华丽转身。

　　截至目前，我市拥有中信重工、一拖股份、洛阳钼业、北玻股份、轴研科技、洛阳玻璃、中航光电、隆华节能、通达电缆、杜康控股、普莱柯等11家上市公司，发行股票14只。我市还有“新三板”挂牌企业40家，包括升华感应、正扬冶金、黄河软轴、众智软件、澳凯富汇、德平机械、民正牧业等；“四板”挂牌企业179家。

　　建立多层次资本市场体系，已经成为我市健全现代金融体系的重要补充，发行股票、融资租赁、信托等均成为我市企业有效的直接融资方式。2016年以来，我市企业通过资本市场累计融资692.07亿元，有12家企业实现并购重组，交易金额达319.668亿元。2017年，我市通过定向增发实现再融资的上市(挂牌)公司有10家，融资规模达184.78亿元。

　　2020年基本建成金融集聚功能区

　　“充足的金融资源和有效运行能够显著影响投资规模和经济发展速度，为我市经济结构调整和转型升级提供重要的支撑。”市金融办相关负责人说。

　　该负责人介绍，一方面，我市一些中小微企业、民营企业不仅融资难，而且融资贵，“引金入洛”可以丰富我市金融业态、增加金融供给，为中小微企业提供多样化、全方位的金融服务；另一方面，“引金入洛”工程也有利于促进我市金融业自身发展。我们不仅要发挥金融业对经济发展的输血作用，更要增强其自身的造血功能，吸引金融机构集聚，有利于培育并形成层次分明、错位竞争的多层次金融市场体系，增强金融业整体实力。

　　《洛阳市人民政府关于加快推进引金入洛工程的实施意见》提出，到2020年，全市金融业增加值达到375亿元，占GDP的比重在7%以上，占全市税收的比重在10%以上，累计引进各类金融机构10家，基本建成体系健全、市场发达、创新活跃的金融集聚功能区。

　　下一步，我市将进一步完善优惠扶持政策，深化金融体制改革，积极引进各类金融机构进驻，争取所有在郑州设立分支机构的股份制银行全部落户我市，同时，还要创造条件积极引进外资银行。将大力推动企业上市，严格落实重点上市后备企业梯队培育制度，强化与沪、深证券交易所的合作，积极推动行业龙头企业和中小型高新技术企业在主板、中小板、创业板实现上市；深入挖掘县域企业潜力，重点推动创新型、创业型企业到“新三板”上市；支持企业根据自身情况选择在香港、美国等成熟资本市场上市；加强与中原股权交易中心的合作，完善资本市场结构，丰富资本市场产品，推动企业上市。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 任可佳 胡方）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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