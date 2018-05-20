本月1日起流量漫游费正式取消 流量升级为国内流量计费标准不变

流量漫游费本月1日起正式取消。调整后计费方式有变化吗？所有的套餐都在调整范围内吗？上月剩余流量是否按照国内流量升级？近日，记者针对市民较为关心的问题，联系采访了移动、联通、电信三家通信运营商。

流量漫游费本月1日起正式取消。调整后计费方式有变化吗？所有的套餐都在调整范围内吗？上月剩余流量是否按照国内流量升级？近日，记者针对市民较为关心的问题，联系采访了移动、联通、电信三家通信运营商。

●问题：流量漫游费取消后，计费标准会提高吗？

调整后收费标准是否提高，可能是大家最关心的话题。三家通信运营商均表示，流量升级为国内(不含港澳台)流量后计费标准保持不变，仍按升级前计收，规则、门槛等均不调整。同时，套餐流量超出部分也不再区分本地、省内、国内，根据原本地、省内、国内流量超包资费标准就低收取。

●问题：取消流量漫游费覆盖所有用户吗？

正常情况下，市民使用套餐资费、流量包、参加活动包含或获赠的本地、省内流量，均统一调整为全国流量。不过，一些针对特定人群、特定区域的优惠用户不享受该项优惠，如校园套餐、小区套餐、机场套餐等。

●问题：上月剩余流量是否按照国内流量升级？

如果6月的省内剩余流量可以结转，那么7月1日后，结转过来的省内流量将变为国内(不含港澳台)流量。

●问题：省内流量是否自动升级为国内流量？需要消费者到营业厅办理吗？

根据相关政策，调整范围内的套餐均自动升级为国内流量，消费者无须到营业厅办理。

●问题：原有套餐内包含本地流量、省内流量和国内流量，调整后三者叠加吗？

升级为国内流量后，原有套餐内包含的所有类型流量叠加后的数值就是您的国内流量总数。

●问题：如何确定自己套餐内的流量是否已经升级？

如果您想确认自己套餐内的流量是否升级，可以通过通信运营商客服热线、手机APP等进行查询确认。（洛阳晚报记者 郭飞飞）