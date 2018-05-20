全域旅游，全民共享！嵩县推出惠民旅游新举措

全国高考考生、中考考生有福啦！嵩县A级以上景区免门票！31天！ 2018年6月19日至2018年7月19日！
全国高考考生、中考考生有福啦！嵩县A级以上景区免门票！
31天！ 2018年6月19日至2018年7月19日！
全国高考考生、中考考生凭准考证及身份证到嵩县4A级以上景区白云山、天池山、木札岭及所有A级以上景区旅游免门票！
温馨提醒：景区保险、景区内小交通须另行购买。
所有司机有礼啦！到嵩县自驾游免通行费！
32天！ 2018年7月20日0时至2018年8月20日24时
所有经洛栾高速嵩县境内站口下高速的7座以下(含7座)客车，免河南省内高速公路通行费！
4个免费站口：洛栾高速嵩县境内的嵩县产业集聚区站、嵩县站、旧县站、九龙山站。
特色美食，土特产品，精美伴手礼，“后备厢工程”……还有更多惊喜等着您……
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超 不良信息举报电话：（0379）65233605