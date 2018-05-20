今日8时，高招第三次志愿填报开始

今日8时，我省高招第三次志愿填报开始。本科提前批、体育本科、艺术类本科A段、专升本、对口本科录取也于今日开始，这标志着我省2018年高招正式进入录取阶段。专科提前批和高职高专批可以兼报吗？如何查询档案状态？对于家长和考生关心的问题，市招办普招科科长高冰南进行了解答。

今日8时，我省高招第三次志愿填报开始。本科提前批、体育本科、艺术类本科A段、专升本、对口本科录取也于今日开始，这标志着我省2018年高招正式进入录取阶段。专科提前批和高职高专批可以兼报吗？如何查询档案状态？对于家长和考生关心的问题，市招办普招科科长高冰南进行了解答。

关键词志愿填报

问第三次志愿填报，具体是怎么安排的？

答：7月9日8时至13日18时，可填报专科提前批、高职高专批志愿。专科提前批(除艺术外)第一志愿设1个高校志愿，第二志愿设4个高校平行志愿。高职高专批为平行志愿，考生可填报1至6个高校志愿，每个高校可填报1至5个专业和是否同意调剂(专业)。考生须在规定时间内完成志愿填报并保存，在规定截止期前可进行2次修改。

特别提醒，今年我省高招的一大变化是，将原提前批中的艺术、体育专科并入专科提前批录取，即将这两个批次的志愿填报时间，由以往的6月25日至28日，调整到7月9日至13日。为帮助考生适应这一变化，今年在这两个时间段填报志愿均可。因此，若考生还未填报艺术、体育专科志愿，务必在7月9日至13日填报。

专科提前批(含体育、艺术、定向培养士官、航海类、空中乘务等有特殊要求的专业)，不同类别不得兼报，即考生只能选报其中一类。

问专科提前批、高职高专批志愿，可以兼报吗？

答：可以。专科提前批和高职高专批志愿的填报时间都是7月9日至13日，但志愿表不一样，可以兼报。专科提前批录取在前(8月3日至7日)，高职高专批录取在后(8月8日至11日)，互相不影响。

关键词档案状态

问在录取过程中，怎么查自己的档案状态？

答：录取开始后，考生可通过以下两种途径，了解自己的档案状态：①网上查询，河南省普通高校招生考生服务平台，会在每个批次录取结束和征集志愿前更新电子档案状态，考生可登录查询。②现场查询，考生可携带身份证或准考证就近到县(市)区招办或市区各服务中心查询。市区各考试服务中心所在地：涧西区，洛阳理工学院附中；西工区，市三中；老城区、瀍河区，市一中；洛龙区，市八中。

在一般情况下，考生档案有5种状态：①自由可投，档案未投出或投出后又被退档。②已经投档，省招办已将档案投给院校，但院校还未下载。③院校在阅，院校正在审阅考生的电子档案，尚未确定录取与否。④预退档，院校拟不录取该考生，并向省招办提出退档。对每个预退档考生，院校都会注明退档理由，经省招办审核同意方可退档。⑤预录取，院校拟确定录取该生，并已提交省招办等待录检。

提醒考生关注自己的档案状态，征集志愿开始后，若档案处于“自由可投”状态，可填报征集志愿。

关键词谨防诈骗

问前几天，接到一个电话说“花钱就能上大学”，这是真的吗？

答：假的。高招录取期间，骗子往往有以下伎俩：①冒充高校招生人员，或谎称自己是院校招生代理，与学校领导和招办人员有“特殊关系”，标榜或暗示可帮人上大学；②故意混淆自学考试、成人高考、网络教育与普通高校招生的区别，蒙骗考生；③声称“低分高录”，有办法让不够一本的考生进一本院校；④炮制所谓“小计划”“外省指标”“内部指标”等借口哄骗；⑤以“定向招生”“自主招生”“单招”诱骗；⑥扬言录取不用网上操作，直接把纸介质档案交给他们，再交几万元，一切都可搞定。

考生和家长务必提高警惕，谨防上当受骗。录取期间，个别院校可能打电话向考生核实相关信息。接到自称招生人员的电话、收到录取通知书后，可通过三招鉴别真伪：①看自己是否填报了该校志愿；②携带身份证、准考证到县(市)区招办或市区各考试服务中心确认；③登录教育部阳光高考平台，查询是不是正规高校。一旦发现可疑情况，可及时报警。(洛阳晚报见习记者 刘敏)