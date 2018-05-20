嵩县九皋：石头部落 生态乡村

“鹤鸣于九皋，声闻于天”。洛栾高速、嵩汝公路、伊河水系环绕的九皋山脚下的嵩县九皋镇，交通便利、生态原始、环境优美，国家3A级景区石头部落位于境内高山草甸之上。

“鹤鸣于九皋，声闻于天”。洛栾高速、嵩汝公路、伊河水系环绕的九皋山脚下的嵩县九皋镇，交通便利、生态原始、环境优美，国家3A级景区石头部落位于境内高山草甸之上。

九皋镇乡村环境原始生态，文化底蕴深厚，荣获国家“生态卫生乡镇”荣誉称号。

石头部落集养生度假、户外运动、摄影、室外写生、草甸风情、野地宿营、品高山牡丹、赏伊水风韵、酌扳倒井古酒等系列旅游项目于一体，是理想的旅游度假胜地。

暑期活动精彩不断

九皋山道教文化登山节

时间：7月下旬地点：九皋山

内容：中华道教文化起源地，户外运动、摄影、室外写生、赏伊水风韵、净享生态自然、品乡村美食等。

石头部落美食节

时间：8月中旬地点：石头部落

内容：品尝美食、动手体验、篝火晚会、野地宿营、七夕活动、奇石观赏、游购等。

嵩县九皋镇旅游线路推荐

●九皋镇两日游：郑州出发走郑少洛高速嵩县古城出口→洛栾快速通道→陆浑驿站→嵩汝公路→九皋镇

●九皋镇一日游：洛阳出发走洛栾高速嵩县古城出口→洛栾快速通道→陆浑驿站→嵩汝公路→九皋镇