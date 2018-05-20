树立更加强烈的出彩意识

省委十届六次全会暨省委工作会议强调，要以党的十九大精神和习近平总书记调研指导河南时的重要讲话为统领，肩负起新时代中原更加出彩的历史使命。每一个河南人，每一个在这里生活和工作的人，都要把实现中华民族伟大复兴的中国梦与中原更加出彩紧密联系起来，树立起强烈的争先进位的出彩意识。

不忘初心，牢记使命，奋发有为。

省委十届六次全会暨省委工作会议强调，要以党的十九大精神和习近平总书记调研指导河南时的重要讲话为统领，肩负起新时代中原更加出彩的历史使命。每一个河南人，每一个在这里生活和工作的人，都要把实现中华民族伟大复兴的中国梦与中原更加出彩紧密联系起来，树立起强烈的争先进位的出彩意识。

为深入贯彻这次会议精神，市委书记李亚第一时间主持召开市委常委(扩大)会议，研究我市贯彻落实意见；并在接受《河南日报》记者专访时表示，全市各级党组织和党员领导干部要牢记习近平总书记的嘱托，按照省委要求，聚焦新时代更加出彩，树立高标准、严要求、重实效、转方式、强监督的工作导向，加快转变领导方式，以党的建设高质量推动经济发展高质量。

“实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要中原更加出彩。”2014年5月，习近平总书记调研指导河南时这一殷殷嘱托，把中原出彩与中国梦紧密联系在一起，照亮了河南发展前行之路，点燃了亿万中原儿女的奋斗激情。站在新时代的新起点上，对于“为什么需要中原更加出彩”“什么是中原更加出彩”“新时代怎样让中原更加出彩”，洛阳应有更加深刻的领会和把握，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，投身中原更加出彩的生动实践。

作为千年古都、老工业基地，洛阳在全省乃至全国有着不可或缺的“角色担当”。进入新时代，洛阳被赋予国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动河南发展新的增长极的战略定位。省委书记王国生要求我们跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳，打好有洛阳特色的“四张牌”，在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔。这就意味着，推进中原更加出彩的宏伟事业，洛阳必须树立更加强烈的出彩意识，以更坚定的自信、更从容的态度，行得更稳、走得更远，在新时代展现新担当新作为，用洛阳一个个的出彩为河南汇聚“多彩”，以洛阳一步步的出彩使中原凝聚“浓彩”。

树立起更加强烈的出彩意识，新时代中原更加出彩的洛阳篇章才称得上“浓重的一笔”。推动经济发展高质量，我们要深入贯彻新发展理念和习近平总书记提出的“四个着力”、打好“四张牌”等重要要求，全面深化“9+2”工作布局，加快转型发展，不断推动洛阳发展再上新台阶；推动党的建设高质量，我们要深入贯彻新时代党的建设总要求和战略部署，把抓好党建作为最大的政绩，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。其中的关键，就是看领导方式是否科学有效。切实形成与新时代相适应的领导方式、思维方式、工作方式，就要紧跟时代步伐、不断探索新路、彰显自身特色，把应该做的事情做早、做实、做优，更好地推动各项工作落地生根。

勇于担当，走在前列，率先出彩。出彩，洛阳决不能甘居人后；出彩，洛阳一定要奋勇争先！(洛平)