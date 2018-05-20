上月，洛阳市菜价总体略有下降

昨日，记者从市发改委价格监测中心获悉，6月我市粮食、猪肉价格基本平稳，蔬菜价格总体略有下降，其中冬瓜、青茄子、洋葱、长豆角等降幅较大。

昨日，记者从市发改委价格监测中心获悉，6月我市粮食、猪肉价格基本平稳，蔬菜价格总体略有下降，其中冬瓜、青茄子、洋葱、长豆角等降幅较大。

●蔬菜类

6月监测的33种蔬菜平均价格为每斤2.47元。月环比，33种蔬菜平均价格下降0.79%，具体品种呈15升16降2平格局。价格涨幅居前的品种分别为大白菜涨40%、菠菜涨34.11%、芹菜涨23.23%、平菇涨21.69%；价格降幅居前的品种分别为冬瓜降23.53%、青茄子降21.33%、洋葱降21.32%、长豆角降17.71%。

年同比，33种蔬菜平均价格上涨10.30%，具体品种呈23升9降1平格局。价格涨幅居前的品种分别为包菜涨112.16%、大白菜涨59.63%、青茄子涨57.34%、蒜薹涨49.43%、芹菜涨33.33%；价格降幅居前的品种分别为大蒜降18.28%、白萝卜降13.51%。

●肉类

6月猪精瘦肉、五花肉、猪后腿肉价格分别为每斤15.13元、11.72元、11.72元，牛肉、羊肉、鸡肉的价格分别为每斤29.73元、33.71元、7.10元。月环比，6种肉类价格呈2升4降格局，猪精瘦肉、羊肉价格分别微涨0.07%、0.39%，五花肉、猪后腿肉、牛肉、鸡肉价格分别下降1.35%、1.35%、0.34%、0.28%。

年同比，6种肉类价格呈3升3降格局，牛肉、羊肉、鸡肉价格分别上涨1.43%、22.14%、0.57%，猪精瘦肉、五花肉、猪后腿肉价格分别下降7.91%、14.70%、14.70%。

●鸡蛋

6月鸡蛋价格为每斤3.83元，月环比价格上涨2.41%；年同比价格上涨26.82%。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王爱品）