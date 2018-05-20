洛阳市人社局负责人走进《百姓问政》直播间

5日晚，在《百姓问政》节目中，市人社局相关负责人走进直播间，就市民普遍关心的讨薪、就业创业、窗口办事效率等问题接受提问，来看看有没有您关心的问题吧。

5日晚，在《百姓问政》节目中，市人社局相关负责人走进直播间，就市民普遍关心的讨薪、就业创业、窗口办事效率等问题接受提问，来看看有没有您关心的问题吧。

老农遭遇讨薪难，责任人将被问责

2015年12月，62岁的孙国顺等50多人，到位于孟津县的洛阳夏苑林业有限公司务工。2015年12月到2016年3月，公司一直按时发放工资，可2016年4月到12月却无故停发。无奈，他们到孟津县人社局劳动监察大队反映情况，对方以他们年龄超过60岁为由，不予受理。

市人社局副调研员杜卫松坦言，孟津县人社局劳动监察大队的做法是不妥的，“合法但不合情”。他表示，按照法律规定，超过60周岁，用人单位与劳动者就不再形成劳动关系，形成的是劳务关系。但是，农民工是一个弱势群体，让他们搜集证据维权更加困难。在这件事上，孟津县人社局没有主动作为，应该把群众反映的问题当成线索，主动到用人单位进行巡查，了解工人工资发放、劳动合同签订等情况，并协助工人解决工资拖欠问题。市人社局将对此事做出处理，对相关人员进行问责。

窗口效率低，将设电话、短信“助手”

市民陈先生反映，他在“市民之家”二楼大厅人社局灵活就业人员窗口办业务时发现，工作人员办事效率低下，态度冷漠。《百姓问政》栏目记者走访发现窗口排队人员较多，工作人员办事效率确实不高。此外，群众还反映，大厅没有设置咨询台，办理业务过程中遇到难题求助无门。

市公共就业服务中心主任秦龙才说，灵活就业人员窗口于今年3月19日进驻“市民之家”后，目前有7个窗口。针对市民反映的问题他们将通过以下措施尽快予以解决：一是在叫号机旁设立专门引导人员，对办事群众进行分流和引导；二是设立由专人值守的咨询台，对各类业务进行解答；三是采取电话、短信等形式，让就业人员了解业务办理情况，以便及时准备资料；四是对于有预见性的业务，分段处理。

就业培训机构资质和专业将进行“双认定”

大学生曹丽反映，她是学行政管理专业的，得知毕业学年可参加就业技能培训并有补贴，就想学习电子商务专业，咨询后却发现，电子商务专业不在培训补贴范围内。

市就业促进工作办公室主任孟卫东说，目前我市针对高校毕业生就业创业政策补贴范围有职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、创业担保贷款等，但许多人对此并不知情。目前，“洛阳就业”微信公众号已开通，将陆续公示有关信息。

他还透露，新修订的《河南省就业创业培训管理办法》已经施行，我市也制定了相关办法，将对承担就业培训的机构资质和享受培训补贴的专业进行认定，认定工作将于本月结束，随后向社会公示。

大学生档案信息将通过网络传送

小付大学毕业后在洛阳工作已有两年，因为档案存放问题，又是开接收函，又是盖章，来回跑了多次。她说，洛阳已建有“市民之家”，为何存一个档案还要去人才市场？此外，还有许多大学生表示，他们对毕业后的档案存放程序并不了解，希望能够予以解答。

市人才服务中心主任杨京民说，教育师范类毕业生档案在学生毕业后流向教育行政主管部门；有档案管理权限的部、省属企业到高校招聘后，将学生档案同时提取管理；其他的流向社会。流向社会的档案重点分为四类：非公有制企业聘用学生档案、出国留学和考研学生档案、没有找到工作单位的学生档案、灵活就业学生档案。

由于种种原因，市人才服务中心目前未进入“市民之家”办公，造成了学生来回奔波的情况。今年毕业的大学生办理报到手续，他们的档案资料将及时通过网络传送到“市民之家”的相关窗口，让信息多跑路、群众少跑腿。

市人社局的嘉宾分别为：

洛阳市人力资源和社会保障局副局长张田

洛阳市人力资源和社会保障局副调研员杜卫松

洛阳市就业促进工作办公室主任孟卫东

洛阳市人才服务中心主任杨京民

洛阳市公共就业服务中心主任秦龙才

5位问政嘉宾分别是：

宋景印、于晓东、李博、刘培莉、李忠良

节目最后，经现场90名民评代表投票，市人社局满意率为64.4%，基本满意率为18.9%，不满意率为16.7%。（洛阳晚报记者 连漪）