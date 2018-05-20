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有理好好说 随意宣泄情绪要不得
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-07-09 08:47

　　不通过合理渠道讨说法，却宣泄情绪，笃信自己的解决方式，看似快意恩仇解了气，结果是，受害者变成了施害者。

　　因对买来的小狗不满意，一名17岁男子戴着口罩，把一桶红漆泼向卖家店里，最后被民警抓获。

　　实际上，在买狗的第二天，这名男子就来店里要求退钱，称买到的是病狗。被店主马女士拒绝后，他又多次到店要求退钱无果，这才怒而泼漆。这与其说是报复，不如说是对店主不退货的一种“惩罚”。这种做法的背后，是一个早应被扔进文明垃圾桶的“私刑规则”：当一方受到另一方侵害时，受害方以自己的方式惩罚对方。

　　现实生活中，当权益受损时，用自己的方式惩罚对方的现象时有发生。就在前几天，一市民将自己的车停在某小区他人的车位上，结果被车位主人将车锁了5天。

　　不通过合理渠道讨说法，却宣泄情绪，笃信自己的解决方式，看似快意恩仇解了气，结果是，受害者变成了施害者。一些人之所以喜欢用自己的方式去惩罚对方，是因为找到了一个看似合理的“道德支点”：你有错在先，我就可以用自己的方式教训你。正因为有这种思维，所以，听闻成都突然变道的女司机遭暴打，有网友叫好；一辆车横占两个车位被刮花，有居民斥之活该……

　　除了执法者，没有人可以借公正的名义，对他人施行未经法律授权的惩罚，哪怕他看起来是多么委屈而又充满“正义”。如果任由这种“以自己的方式惩罚对方”的现象存在，那么，必然引发过度维权，最终使潜藏于人心底的戾气和恶意被唤醒、被释放。

　　在法治社会，即便看似合理的情绪宣泄，也绝不应以牺牲法律的威严为代价。杜绝情绪随意宣泄，制止私刑随意滥用，我们需要做的还有很多。一方面，需要每个人敬畏法律，抛弃“用自己的方式去惩罚”的思维，当权益受损时，寻求合理合法的解决方法与途径；另一方面，我们的社会，也要提供更多解决纠纷和矛盾的渠道，让说理儿的地方更多、渠道更畅通，让维护自身权益的门槛更低、维权更快捷，只有这样，类似于泼漆、锁车的事才会越来越少，法律才能成为每个人的信仰。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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