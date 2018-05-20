法治进校园 护航未成年人成长

6日，市人民检察院、市教育局、团市委在吉利区联合举办“法治进校园”巡讲活动，切实提升中小学生法律意识，防止校园欺凌和暴力事件。
6日，市人民检察院、市教育局、团市委在吉利区联合举办“法治进校园”巡讲活动，切实提升中小学生法律意识，防止校园欺凌和暴力事件。
巡讲活动中，检察官以“预防欺凌性侵，护航美好明天”为主题，采取案例讲解、有奖问答、观看微电影等方式，与同学们进行现场互动，详细讲解防范相关犯罪的知识。吉利区人民检察院检察长卢致远建议，假期到了，家长要特别关注孩子的动向，多与孩子交流沟通、多关注孩子的心理，一旦发现问题，及早介入；同时，教育引导孩子自觉远离不良行为和有不良行为的人，多学法律知识，避免误入歧途。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 刘孟）
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