这几天，晚报全程记录瓜农孙师傅的卖瓜故事，引发许多市民共鸣，大家纷纷留言，希望能为瓜农出把力。

这几天，晚报全程记录瓜农孙师傅的卖瓜故事，引发许多市民共鸣，大家纷纷留言，希望能为瓜农出把力。

人们希望帮助瓜农，源于同情，也源于感动，比如网友“怀念我的父亲”，他看见了卖瓜的老伯，就想起了自己的父亲：驼着背还拉着架子车去嵩县县城卖瓜。

像孙师傅一样的众多瓜农，默默无闻朴实勤劳。为了早点儿将地里的瓜卖出去，63岁的孙师傅带着9岁的小孙女，不畏路途遥远，不惧风大雨急，开了近7个小时的拖拉机来到洛阳市区。饿了，吃碗面；渴了，灌几口凉水；倦了，席地而睡……从摘瓜、装瓜，到运瓜、卖瓜，有艰辛、有焦急，也有收获、有欢喜，这位老人面对困难，依然用力生活的精神与勇气，让人感动，也引起人们心灵的共鸣。

当教师批改学生作业至深夜，喝一杯茶提神时；当技术人员为了一项技术改进，废寝忘食工作几昼夜时；当外卖员顶着酷暑争分夺秒送外卖时……他们和孙师傅一样，都是用心用力去生活的平凡人。

一个人肯帮助别人，或同情怜悯对方，心有不忍，而伸出援手；或感动于对方的努力，甚至在对方身上看到自己的影子，于是帮一把。第一种，让我们看到人心向善，人性之美；第二种，则是对平凡努力的一种肯定、褒扬和善待，会催发更多的努力，因此，是一种更值得提倡的善行。

每个人都奔跑在属于自己的路上。路上有鲜花，也有荆棘；有美景，也有碎石……当我们停下脚步，擦一把脸上的汗时，当然希望有路过的人，帮自己移走一些荆棘，搬走几块碎石，让自己的路更顺畅，哪怕是一句加油，或一个微笑，也能让人心生暖意，更有劲头奔跑下去。

每一份平凡的努力，都值得尊重与善待，因为尊重善待努力的他们，也是在尊重善待我们自己。帮帮瓜农吧！为了辛勤劳作的他们，也为了同样平凡努力的自己。（新闻观察员 洛谭）