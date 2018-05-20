市民普遍关心的社保卡申领问题 快来看看您是哪种情况

近日，就市民普遍关心的关于社保卡的问题，我们请市人社局有关负责人进行了解答。如果您在办理过程中仍有疑问，还可拨打我们的热线电话进行咨询。

近日，就市民普遍关心的关于社保卡的问题，我们请市人社局有关负责人进行了解答。如果您在办理过程中仍有疑问，还可拨打我们的热线电话进行咨询。

【关键词】市接收完成

吕女士反映：她在2014年通过单位办理了信息采集，但一直未发卡，单位也查询不到相关信息。她在“洛阳人社”的微信公众号上查询到自己的社保卡状态显示为“2015年1月市接收完成”，但她并未收到自己的卡，也查不到领卡地址，不知道怎么办。

回复：如果在“洛阳人社”微信公众号查询显示为“市接收完成”，这说明是电子政务中心接到省厅配送过来的社保卡，并不代表本人已领取。此种情况多出现在中国银行的办理过程中，市民若遇到“市接收完成”的查询结果，可先到本单位查询是否代领，如果单位没有，可到中国银行查询。咨询电话：63108220；联系人：李先生。

【关键词】灵活就业人员

盛女士来电反映：她属于灵活就业人员，参加了城镇居民医疗保险，不知道城镇居民医疗保险需不需要换新卡，全面启用社保卡就医结算是否影响参加城镇居民医疗保险的市民。

回复：凡在洛阳区域参加社会保险的城镇职工、退休人员和城镇居民等各类人员，均需申领社保卡。如果盛女士还未申领社保卡，可携带有效身份证原件到社保卡采集点采集信息，也可携带有效身份证原件及符合社保卡标准的电子照片到合作银行社保卡经办服务网点申领，否则到2019年1月1日老医保卡停用时，未领到新社保卡的，将会影响享受相关医保待遇。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 王楠）