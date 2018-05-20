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宜阳县贫困户杨锁伟：养殖奶山羊 争当致富领头羊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-07-09 08:47

　　杨锁伟在羊圈里喂羊

　　昨日，宜阳县白杨镇奶山羊扶贫项目正式启动。在该镇高头村，浓浓绿意扑面而来，不时还可听到“咩咩”羊叫声，曾经的贫困户杨锁伟正在照料着一群奶山羊。

　　宜阳县白杨镇奶山羊扶贫项目依托河南羊妙妙生物科技股份有限公司，采用“公司+基地+农户”的运作模式，通过奶山羊养殖，发展羊乳产业，带动当地群众脱贫致富。

　　该项目从今年年初开始筹建，主要是利用170万元的扶贫资金，带动全镇425户贫困户加入合作社。该项目带贫期为5年，相当于每个贫困户入股4000元。基地负责奶山羊的托管，年终结算时按基地净利润的50%对贫困户进行分红，贫困户不承担任何风险，每年保底收入400元。依据自愿原则，贫困户3年后可以选择是否领取羊自行养殖，5年后可以选择领羊或者退股，当然也可以选择续签合同。

　　看中了这种模式对风险的规避，杨锁伟率先加入合作社，现在他还是425户贫困户的驻场代表。杨锁伟属于因学致贫，2015年靠自己养殖肉山羊成功脱贫。提起自己之前的养殖经历，杨锁伟说：“自己养殖风险大，有一年羊肉价格下跌，干一年最后还赔钱了。现在公司负责羊羔的引进、提供养殖技术指导，羊奶保底价收购，销路不愁，干起来更放心。”

　　喂完了羊圈里的羊，杨锁伟又让奶山羊分批出去，到附近的草地、山坡上进行户外活动。杨锁伟说：“我们在这里都有股份，给合作社干就是给自己干，养山羊就跟养孩子一样，得照顾好它们，这样才不辜负大家伙对我的信任。”（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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