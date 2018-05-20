洛阳养老保险待遇认证将延长至年底

手机APP人脸识别认证，多次无法通过怎么办？我市于7月1日正式启动养老保险待遇认证工作，近日，不少老年朋友致电本报咨询相关问题。针对市民反映集中的问题，市人社局对办理流程进行了调整。

手机APP人脸识别认证，多次无法通过怎么办？我市于7月1日正式启动养老保险待遇认证工作，近日，不少老年朋友致电本报咨询相关问题。针对市民反映集中的问题，市人社局对办理流程进行了调整。

变化一：认证时间延长至年底

根据此前统一规定，我市养老保险待遇认证时间为7月1日至10月31日。由于今年新增手机APP人脸识别认证系统，为了给市民足够的熟悉时间，市人社局决定将认证时间进行延长，2018年12月31日前均可进行养老保险待遇认证。

变化二：取消协助认证点，您不用再跑路

为给一些不会使用手机APP认证的老年朋友提供帮助，我市特别开辟多个协助认证点，各县(市)区社会保险经办机构、“市民之家”二楼大厅社保局服务窗口、养老金发放银行网点，均可帮助老年朋友完成养老保险待遇认证。工作人员在实际操作中发现，不少老年朋友重复跑路，以为需要双向认证。市人社局有关负责人称，从即日起，这些协助认证点将全部取消，不让老百姓再跑冤枉路。

变化三：手机APP认证无法通过者，8月1日起可享上门服务

如果遇到不会使用手机APP认证的情况怎么办呢？上门服务！

市人社局目前正在不断优化“洛阳人社”手机APP的系统，让市民更加快捷地完成认证，如果仍有人员无法通过手机APP完成认证，也无须着急，耐心在家等候即可。

从8月1日起，全市社会保险经办机构将结合全民参保计划和退休人员社会化服务等工作，由街道社区劳动保障工作平台，通过组织进社区、走访慰问等方式开展认证，为因行动不便等造成无法认证的人员提供上门服务。

需要提醒的是，社保部门在加强服务帮助离退休人员完成养老保险待遇认证的同时，将加大对欺诈冒领行为的打击力度，对死亡瞒报、欺诈骗保案件将依法予以惩处。(洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 范广卿)