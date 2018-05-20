洛阳发布暴雨黄色预警信号 降雨量或达50毫米以上

洛阳市气象台7月9日04时30分发布暴雨黄色预警信号：预计6小时内市区、新安、伊川、汝阳、孟津的部分地区累计降雨量将达50毫米以上且降雨可能持续。

洛阳市气象台7月9日04时30分发布暴雨黄色预警信号：预计6小时内市区、新安、伊川、汝阳、孟津的部分地区累计降雨量将达50毫米以上且降雨可能持续。 洛阳网讯 洛阳市气象台7月9日04时30分发布暴雨黄色预警信号：预计6小时内市区、新安、伊川、汝阳、孟津的部分地区累计降雨量将达50毫米以上且降雨可能持续。暴雨诱发城市内涝、中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险较高，请加强防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作； 2.交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导； 3.切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨； 4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。