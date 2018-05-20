全国餐饮业宴会文化高层论坛暨洛阳餐旅集团创建三十周年庆典活动今日举行

今天上午，全国餐饮业宴会文化高层论坛暨洛阳餐旅集团创建三十周年庆典活动在西工区宴天下幸福礼堂举行。来自北京、安徽、内蒙古、山东等全国各地的120余名知名餐饮企业家亲临现场，共同见证洛阳餐旅集团三十华诞的美好时刻。

洛阳网讯 今天上午，全国餐饮业宴会文化高层论坛暨洛阳餐旅集团创建三十周年庆典活动在西工区宴天下幸福礼堂举行。来自北京、安徽、内蒙古、山东等全国各地的120余名知名餐饮企业家亲临现场，共同见证洛阳餐旅集团三十华诞的美好时刻。

现场，社会各界人士代表共同切生日蛋糕、唱响《生日快乐歌》为洛阳餐旅集团庆生。

三十年努力发奋，顽强打拼；三十年一路相伴，携手共进。洛阳餐旅集团董事长申灵杰用“艰苦创业、北联南引、快速发展”三个词概述了洛阳餐旅集团30年来的发展历程，集团公司先后经历奠定基业、稳步发展、强本固基的三个阶段。

申灵杰表示，在未来的十年里，洛阳餐旅集团将紧紧依托与旅发集团合作的平台，充分发挥参股洛阳农商银行的资金优势，进一步稳固餐饮主业，积极开拓航空、票务、景区等旅游业态，努力把洛阳餐旅实业打造成为融“吃、住、行、游、购、娱”于一体的全要素旅游文化企业，并争取在主板上市，成为河南省旅游板块第一股。作为爱心企业，洛阳餐旅集团多年来坚持扶危救困，奉献社会，并于现场向10名贫困大学生发放了爱心助学金。

此外，洛阳餐旅集团60名“忠诚员工”表彰大会、第五届“寻找帝都幸福新娘”评选活动颁奖仪式相继进行。

上午10时，全国餐饮业宴会文化高层论坛正式拉开序幕。河南省餐饮与饭店行业协会秘书长宋春亭、山东蓝海集团董事长张春良等与会专家围绕“宴会文化”的主题进行深入探讨，主题鲜明，论点新颖，赢得了在场嘉宾的阵阵掌声。