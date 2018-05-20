拎着菜刀在街上砍树 这名女子在生谁的气

5日，市民王女士告诉记者一件事儿：我早上上班时，看到一名女子拿着菜刀，边走边砍路边的地铁围挡和行道树，看样子很生气。

5日，市民王女士告诉记者一件事儿：我早上上班时，看到一名女子拿着菜刀，边走边砍路边的地铁围挡和行道树，看样子很生气。

5日8时许，王女士走到天津路与西苑路交叉口时，看到天津路东侧有一名大约30岁、穿睡衣的女子拿着一把菜刀，边走边砍路边的地铁围挡，还有好几棵树都遭了殃，该女子看起来很生气。

王女士见状先躲开，待女子走远后赶紧报警。天津路派出所民警接警后赶赴现场，但未发现该女子。后来，该女子的母亲李女士在景华路一棵行道树旁找到了她，当时女子仍拎着菜刀，正对着树发呆。

李女士说，她女儿30多岁，去年辞职后一直待业在家，近日，她女儿试着在网上卖东西，但生意不好，李女士训了女儿几句，没想到她女儿气得把电风扇往地上一推，拎着菜刀就跑出门了。

李女士说，可能她女儿觉得事事不顺，心情郁闷，她准备带她女儿到医院看看。（洛阳晚报记者 山军伟）