男子买宠物欲退钱遭拒 为报复朝人家店里泼红漆

5日，记者从老城派出所听说一件事儿：因对买来的小狗不满意，一名17岁男子戴着口罩，把一桶红漆泼向卖家店里，最后他被民警抓住。

5日，记者从老城派出所听说一件事儿：因对买来的小狗不满意，一名17岁男子戴着口罩，把一桶红漆泼向卖家店里，最后他被民警抓住。

马女士在老城区开有一家宠物店，6月17日，一男子来店里买了一只比熊犬。第二天，男子抱着小狗来到店里，称小狗拉肚子，是病狗，要求退钱。被马女士拒绝后，男子又多次来店里要求退钱均无果。

6月22日上午，马女士正在店里和朋友聊天，一男子骑着电动车来到店门口，将手里拎的一桶油漆泼向马女士店里，马女士和朋友身上都被泼了红漆，店内一片狼藉。

马女士看到该男子戴着口罩，泼漆后很快骑车逃离。马女士立即报警。民警赶到后，经过走访调查，认为买比熊犬的男子有作案嫌疑。

6月30日下午，民警将该男子抓获，经讯问，男子董某17岁，他对朝马女士店内泼漆的违法行为供认不讳。由于董某未满18周岁，民警对其进行批评教育，董某的母亲向马女士道歉并赔偿2000元损失，双方和解。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李保宏）