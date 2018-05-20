变态男子躲进女厕所偷拍 终被抓现行

昨日，市民张先生告诉记者一件事儿：一男子到KTV唱歌时，竟躲进女厕所偷拍，后被人当场抓住。

昨日，市民张先生告诉记者一件事儿：一男子到KTV唱歌时，竟躲进女厕所偷拍，后被人当场抓住。

张先生是瀍河区新街附近一家KTV的主管。5日23时许，他发现女同事小李情绪有异样，询问得知，有人在厕所里偷拍。为了确认情况，张先生让另一女员工小王假装上厕所。

小王上厕所前，保洁阿姨特意敲门询问厕所里是否有人，但无人应答。小王进去后，刚一蹲下，一个黑色手机就从厕所隔断的缝隙中伸了过来，随后，小王就离开了。

23时20分，一名30岁左右的男子从女厕所出来，殊不知张先生等人就在外面等着，该男子被控制后，众人报警。KTV工作人员调取监控发现，当日21时许，该男子和3名男子一起来到KTV，22时30分，该男子溜进女厕所，其间有4名女顾客上过厕所。

东关派出所民警赶到后将该男子带走调查，并在其手机里发现两段偷拍视频。目前，该男子已被警方行政拘留。(洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 赵自强)