民警找到捡手机者 一打电话对方竟然......

5日，洛龙派出所民警致电本报记者：4日晚，一市民将手机遗忘在宝龙城市广场内的按摩椅上，我们通过监控录像找到了捡手机的人，对方很爽快地将手机物归原主。
5日，洛龙派出所民警致电本报记者：4日晚，一市民将手机遗忘在宝龙城市广场内的按摩椅上，我们通过监控录像找到了捡手机的人，对方很爽快地将手机物归原主。
4日18时许，市民姚先生报警称，当天他陪媳妇到宝龙城市广场逛街，其间坐在商场内的按摩椅上休息，不慎将手机遗忘在按摩椅上，他返回寻找时，发现手机已不见踪影。
民警到场后，通过调取监控录像发现，姚先生的手机被一名男子捡走。通过走访，民警得知捡手机的男子是某店铺的会员白先生，于是通过会员登记信息打电话与白先生取得了联系。
经过沟通，白先生表示乐意归还手机。当日19时许，姚先生和白先生在宝龙城市广场见面，双方还愉快地合影留念。（洛阳晚报记者 刘嘉仪）
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